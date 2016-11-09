В 1-м сезоне сериала «Рокко Скьявоне» в центре событий оказывается весьма экстравагантный сотрудник полиции. Вдовец Рокко часто курит траву и ведет беседы с ныне покойной женой Мариной, которая появляется в его жизни в виде галлюцинаций. Он не отличается дисциплинированностью и ответственностью, из-за чего часто провоцирует конфликты с начальством. Однажды Рокко окончательно выводит своего руководителя, и тот ссылает его в провинциальный городок в Альпах. Капризный столичный житель ненавидит холод, но при этом отказывается одеваться согласно погоде. Все, что его может примирить с этим местом, это увлекательные расследования.