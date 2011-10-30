Menu
Cenerentola 2011, season 1

Cenerentola season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Cenerentola Seasons Season 1

Cenerentola
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 30 October 2011
Production year 2011
Number of episodes 2
Runtime 3 hours 0 minute
"Cenerentola" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Золушка» в центре событий оказывается молодая талантливая пианистка по имени Аврора. Ее отец был великим музыкантом. После его смерти девушка оказалась во власти зловредной мачехи, которая оставила падчерицу прозябать в нищете. Но Аврора унаследовала решительный и жизнелюбивый характер покойного отца. Она не унывает ни при каких обстоятельствах и ищет утешения в мире музыки и романтики. На шумных улицах Рима середины 40-х годов девушку ожидает немало приключений. Аврора мужественно пройдет через все испытания, чтобы встретить любовь и обрести заслуженное признание.

7 IMDb
"Cenerentola" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Part 1
Season 1 Episode 1
30 October 2011
Part 2
Season 1 Episode 2
31 October 2011
TV series release schedule
