В 1-м сезоне сериала «Золушка» в центре событий оказывается молодая талантливая пианистка по имени Аврора. Ее отец был великим музыкантом. После его смерти девушка оказалась во власти зловредной мачехи, которая оставила падчерицу прозябать в нищете. Но Аврора унаследовала решительный и жизнелюбивый характер покойного отца. Она не унывает ни при каких обстоятельствах и ищет утешения в мире музыки и романтики. На шумных улицах Рима середины 40-х годов девушку ожидает немало приключений. Аврора мужественно пройдет через все испытания, чтобы встретить любовь и обрести заслуженное признание.