Il Capo dei Capi 2007, season 1

Il Capo dei Capi 16+
Season premiere 25 October 2007
Production year 2007
Number of episodes 6
Runtime 9 hours 0 minute
В 1-м сезоне сериала «Дон Корлеоне» наследник итальянского мафиозного клана Тото Рина рано теряет отца и старшего брата. После их трагической смерти из-за взрыва сохранившегося с военных лет снаряда он становится главным мужчиной семьи и берет на себя все сопутствующие сложности. Он должен не только вести дела мафии, но и разбираться с полицией и с враждебными кланами. Вокруг молодого человека собираются его ближайшие друзья и последователи, однако Рина склонен доверять далеко не всем. Едва у него возникают сомнения, как он вершит расправу. Однажды он заключает союз с крупной группировкой Корлеоне.

0.0
8.4 IMDb
1943-1959
Season 1 Episode 1
25 October 2007
1963-1969
Season 1 Episode 2
1 November 2007
1969-1978
Season 1 Episode 3
8 November 2007
1979-1981
Season 1 Episode 4
15 November 2007
1982-1987
Season 1 Episode 5
22 November 2007
1988-1993
Season 1 Episode 6
29 November 2007
