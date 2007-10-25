В 1-м сезоне сериала «Дон Корлеоне» наследник итальянского мафиозного клана Тото Рина рано теряет отца и старшего брата. После их трагической смерти из-за взрыва сохранившегося с военных лет снаряда он становится главным мужчиной семьи и берет на себя все сопутствующие сложности. Он должен не только вести дела мафии, но и разбираться с полицией и с враждебными кланами. Вокруг молодого человека собираются его ближайшие друзья и последователи, однако Рина склонен доверять далеко не всем. Едва у него возникают сомнения, как он вершит расправу. Однажды он заключает союз с крупной группировкой Корлеоне.