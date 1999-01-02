В 1-м сезоне сериала «Пираты» действие разворачивается в восемнадцатом столетии в Испании. Двое братьев из богатой и влиятельной семьи Альбрицци влюбляются в одну и ту женщину. Но судьба не дает шанса воссоединиться с любимой ни одному из воздыхателей. Их избранница преждевременно умирает. Каждый из братьев считает другого виновным в ее смерти. Судьба разводит главных героев. Один становится капитаном королевского флота, а второй уходит в вольное плавание и превращается в знаменитого пирата. Спустя некоторое время они сталкиваются на необъятных морских просторах и приглашают друг друга на поединок.