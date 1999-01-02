Menu
Russian
Caraibi 1999, season 1

Caraibi 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 2 January 1999
Production year 1999
Number of episodes 4
Runtime 6 hours 0 minute
"Caraibi" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Пираты» действие разворачивается в восемнадцатом столетии в Испании. Двое братьев из богатой и влиятельной семьи Альбрицци влюбляются в одну и ту женщину. Но судьба не дает шанса воссоединиться с любимой ни одному из воздыхателей. Их избранница преждевременно умирает. Каждый из братьев считает другого виновным в ее смерти. Судьба разводит главных героев. Один становится капитаном королевского флота, а второй уходит в вольное плавание и превращается в знаменитого пирата. Спустя некоторое время они сталкиваются на необъятных морских просторах и приглашают друг друга на поединок.

7.7 IMDb
"Caraibi" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
2 January 1999
Episode 2
Season 1 Episode 2
9 January 1999
Episode 3
Season 1 Episode 3
16 January 1999
Episode 4
Season 1 Episode 4
23 January 1999
