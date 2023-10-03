Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Found 2023, season 1

Found season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Found Seasons Season 1

Found
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 3 October 2023
Production year 2023
Number of episodes 13
Runtime 9 hours 19 minutes
"Found" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Найденные» ежегодно в Америке числятся пропавшими без вести несколько сотен тысяч граждан. Главной героиней этой истории оказывается специалист по связям с общественностью по имени Габи Мозли, которая вместе с членами своей команды по кризисному управлению следят за тем, чтобы всегда был кто-то, кто не оставляет без внимания дела о забытых пропавших людях. Работа группы направлена на активные и результативные поиски разных людей. О некоторых до сих пор переживают их родственники, но бывают и тех, кто бесследно исчез, не вызвав шумихи, или те, кого и вовсе никто не ищет.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
6.8 IMDb
Write review
Found List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Pilot
Season 1 Episode 1
3 October 2023
Missing While Sinning
Season 1 Episode 2
10 October 2023
Missing While Widowed
Season 1 Episode 3
17 October 2023
Missing While a Pawn
Season 1 Episode 4
24 October 2023
Missing While Undocumented
Season 1 Episode 5
31 October 2023
Missing While Addicted
Season 1 Episode 6
7 November 2023
Missing While Indigenous
Season 1 Episode 7
14 November 2023
Missing While Homeless
Season 1 Episode 8
21 November 2023
Missing While Scamming
Season 1 Episode 9
28 November 2023
Missing While Indoctrinated
Season 1 Episode 10
5 December 2023
Missing While Interracial
Season 1 Episode 11
12 December 2023
Missing While Eccentric
Season 1 Episode 12
9 January 2024
Missing While Forgotten
Season 1 Episode 13
16 January 2024
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more