В 1-м сезоне сериала «Найденные» ежегодно в Америке числятся пропавшими без вести несколько сотен тысяч граждан. Главной героиней этой истории оказывается специалист по связям с общественностью по имени Габи Мозли, которая вместе с членами своей команды по кризисному управлению следят за тем, чтобы всегда был кто-то, кто не оставляет без внимания дела о забытых пропавших людях. Работа группы направлена на активные и результативные поиски разных людей. О некоторых до сих пор переживают их родственники, но бывают и тех, кто бесследно исчез, не вызвав шумихи, или те, кого и вовсе никто не ищет.