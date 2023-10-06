Menu
Goblin Slayer 2018 - 2023, season 2

Goblin Slayer season 2 poster
Goblin Slayer 18+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 6 October 2023
Production year 2023
Number of episodes 12
Runtime 4 hours 48 minutes
"Goblin Slayer" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Убийца гоблинов» Убийца гоблинов совершает свой обычный обход фермы, обнаруживает множество следов гоблинов и понимает, что они собираются совершить нападение на ферму ночью. Он пытается убедить Пастушку и ее дядю уйти, но она отказывается, желая защитить единственное место, куда Убийца гоблинов может вернуться. Чтобы спасти ферму, Убийца гоблинов направляется в гильдию, чтобы сделать запрос. Битва против Лорда гоблинов и его орды гоблинов начинается, и Высшая Эльфийка Лучница, Дворф Шаман, Жрец Ящеров и другие члены гильдии вступают в схватку. А Убийца гоблинов в одиночку сталкивается с Лордом гоблинов.

Series rating

0.0
7.3 IMDb
Goblin Slayer List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
An Ordinary Spring Day
Season 2 Episode 1
6 October 2023
The Red-Headed Wizard Boy
Season 2 Episode 2
13 October 2023
The Training Grounds on the Outskirts of Town
Season 2 Episode 3
20 October 2023
Onward to Adventure
Season 2 Episode 4
27 October 2023
Beard-cutter, to the Southern River
Season 2 Episode 5
3 November 2023
The Elven King's Forest
Season 2 Episode 6
10 November 2023
Jungle Cruise
Season 2 Episode 7
17 November 2023
Heart of Darkness
Season 2 Episode 8
24 November 2023
Once There Was Youth, Now There Is Nothing but Ash
Season 2 Episode 9
1 December 2023
City Adventure
Season 2 Episode 10
8 December 2023
The Princess's Ordeal
Season 2 Episode 11
15 December 2023
O Prayers, Have You Reached Heaven?
Season 2 Episode 12
22 December 2023
TV series release schedule
