Во 2-м сезоне сериала «Убийца гоблинов» Убийца гоблинов совершает свой обычный обход фермы, обнаруживает множество следов гоблинов и понимает, что они собираются совершить нападение на ферму ночью. Он пытается убедить Пастушку и ее дядю уйти, но она отказывается, желая защитить единственное место, куда Убийца гоблинов может вернуться. Чтобы спасти ферму, Убийца гоблинов направляется в гильдию, чтобы сделать запрос. Битва против Лорда гоблинов и его орды гоблинов начинается, и Высшая Эльфийка Лучница, Дворф Шаман, Жрец Ящеров и другие члены гильдии вступают в схватку. А Убийца гоблинов в одиночку сталкивается с Лордом гоблинов.