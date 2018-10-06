В 1-м сезоне сериала «Убийца гоблинов» одинокий герой зарабатывает на жизнь истреблением всех гоблинов, которые встречаются у него на пути. Но однажды он знакомится со своей единомышленницей, местной жрицей, после чего его жизнь становится еще более насыщенной и экстремальной. Ей и ее команде требуется помощь. Убийца гоблинов готов обучить свою новую подругу всему, что знает сам, ведь он — искатель приключений серебряного ранга, покрытый доспехами с головы до ног. Жрица и ее команда с охотой присоединились к нему в поисках нечисти и постепенно стали понимать, как он действует и почему всегда побеждает.