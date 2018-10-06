Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Goblin Slayer 2018, season 1

Goblin Slayer season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Goblin Slayer Seasons Season 1

Goblin Slayer 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 6 October 2018
Production year 2018
Number of episodes 12
Runtime 4 hours 48 minutes
"Goblin Slayer" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Убийца гоблинов» одинокий герой зарабатывает на жизнь истреблением всех гоблинов, которые встречаются у него на пути. Но однажды он знакомится со своей единомышленницей, местной жрицей, после чего его жизнь становится еще более насыщенной и экстремальной. Ей и ее команде требуется помощь. Убийца гоблинов готов обучить свою новую подругу всему, что знает сам, ведь он — искатель приключений серебряного ранга, покрытый доспехами с головы до ног. Жрица и ее команда с охотой присоединились к нему в поисках нечисти и постепенно стали понимать, как он действует и почему всегда побеждает.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
7.3 IMDb
Write review
Goblin Slayer List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
The Fate of Particular Adventurers
Season 1 Episode 1
6 October 2018
Goblin Slayer
Season 1 Episode 2
13 October 2018
Unexpected Visitors
Season 1 Episode 3
20 October 2018
The Strong
Season 1 Episode 4
27 October 2018
Adventures and Daily Life
Season 1 Episode 5
3 November 2018
Goblin Slayer in the Water Town
Season 1 Episode 6
10 November 2018
Onward Unto Death
Season 1 Episode 7
17 November 2018
Whispers and Prayers and Chants
Season 1 Episode 8
24 November 2018
There and Back Again
Season 1 Episode 9
1 December 2018
Dozing
Season 1 Episode 10
8 December 2018
A Gathering of Adventurers
Season 1 Episode 11
22 December 2018
The Fate of an Adventurer
Season 1 Episode 12
29 December 2018
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more