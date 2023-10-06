Во 2-м сезоне сериала «Аркнайтс: Прелюдия к рассвету» продолжаются захватывающие приключения главных героев, столкнувшихся однажды со стихийным бедствием, которое сулило большую опасность обитателям Терры. Напомним, решение Миши поддержать Движение воссоединения было раскрыто в предыдущем сезоне аниме. Миша занял позицию второго Череполома и начал полномасштабную атаку. Хотя Амии приходится признать, что штурмовой отряд был ликвидирован и что у острова Родос на тот момент просто не было другого выбора, кроме как уничтожить Мишу, она убеждена, что все можно было исправить, а трагического происшествия непременно стоило избежать.