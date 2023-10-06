Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Arknights: Reimei Zensou 2022, season 2

Arknights: Reimei Zensou season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Arknights: Reimei Zensou Seasons Season 2

Arknights: Reimei Zensou
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 6 October 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 3 hours 12 minutes
"Arknights: Reimei Zensou" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Аркнайтс: Прелюдия к рассвету» продолжаются захватывающие приключения главных героев, столкнувшихся однажды со стихийным бедствием, которое сулило большую опасность обитателям Терры. Напомним, решение Миши поддержать Движение воссоединения было раскрыто в предыдущем сезоне аниме. Миша занял позицию второго Череполома и начал полномасштабную атаку. Хотя Амии приходится признать, что штурмовой отряд был ликвидирован и что у острова Родос на тот момент просто не было другого выбора, кроме как уничтожить Мишу, она убеждена, что все можно было исправить, а трагического происшествия непременно стоило избежать.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
6 IMDb
Write review
Arknights: Reimei Zensou List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Episode 1
Season 2 Episode 1
6 October 2023
Episode 2
Season 2 Episode 2
13 October 2023
Episode 3
Season 2 Episode 3
20 October 2023
Episode 4
Season 2 Episode 4
27 October 2023
Episode 5
Season 2 Episode 5
3 November 2023
Episode 6
Season 2 Episode 6
10 November 2023
Episode 7
Season 2 Episode 7
17 November 2023
Episode 8
Season 2 Episode 8
24 November 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more