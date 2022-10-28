Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Arknights: Reimei Zensou 2022, season 1

Arknights: Reimei Zensou season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Arknights: Reimei Zensou Seasons Season 1

Arknights: Reimei Zensou
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 28 October 2022
Production year 2022
Number of episodes 8
Runtime 3 hours 12 minutes
"Arknights: Reimei Zensou" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Аркнайтс: Прелюдия к рассвету» на земле Терры стихийные бедствия по неизвестным причинам происходят нерегулярно во многих областях. Поэтому большинство людей, чтобы спастись от их разрушительных последствий, переселились в небольшие города. Оригниумы, оставленные на месте катастроф, благодаря своей огромной энергии привели к быстрому прогрессу цивилизации. Но бедствия повлекли за собой еще и неизлечимую болезнь под названием Орипатия. Поскольку тела людей с Орипатией постепенно кристаллизуются и становятся новым источником инфекции в момент смерти, во многих странах зараженных начали преследовать.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
6 IMDb
Write review
Arknights: Reimei Zensou List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Predestination
Season 1 Episode 1
28 October 2022
Flame
Season 1 Episode 2
4 November 2022
Escort
Season 1 Episode 3
11 November 2022
Loyalty
Season 1 Episode 4
18 November 2022
Ripple
Season 1 Episode 5
25 November 2022
Farewell
Season 1 Episode 6
2 December 2022
Separation
Season 1 Episode 7
9 December 2022
Departure
Season 1 Episode 8
16 December 2022
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more