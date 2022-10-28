В 1-м сезоне сериала «Аркнайтс: Прелюдия к рассвету» на земле Терры стихийные бедствия по неизвестным причинам происходят нерегулярно во многих областях. Поэтому большинство людей, чтобы спастись от их разрушительных последствий, переселились в небольшие города. Оригниумы, оставленные на месте катастроф, благодаря своей огромной энергии привели к быстрому прогрессу цивилизации. Но бедствия повлекли за собой еще и неизлечимую болезнь под названием Орипатия. Поскольку тела людей с Орипатией постепенно кристаллизуются и становятся новым источником инфекции в момент смерти, во многих странах зараженных начали преследовать.