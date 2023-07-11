Menu
Helck 2023, season 1

Helck season 1 poster
Helck
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 11 July 2023
Production year 2023
Number of episodes 24
Runtime 9 hours 36 minutes
"Helck" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Хельк» героем этой истории оказывается Хельк, сумевший ужаснуть даже представителей демонического мира. После того как люди свергли предыдущего короля демонов, нечисть организовала турнир, победителя которого назначат новым правителем. Хельк принял вызов, после чего играючи и особенно не напрягаясь одолел своих могущественных конкурентов, после чего выступил с призывом расправиться со всеми без исключения людьми, поскольку он презирает их всем сердцем. Вермилио, одна из Четырех Небесных Царей, решила узнать истинные причины такой озлобленности Хелька, поскольку его поведение кажется ей подозрительным.

Helck List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 1 Episode 1
11 July 2023
Season 1 Episode 2
18 July 2023
Season 1 Episode 3
25 July 2023
Season 1 Episode 4
1 August 2023
Season 1 Episode 5
8 August 2023
Season 1 Episode 6
15 August 2023
Season 1 Episode 7
22 August 2023
Season 1 Episode 8
29 August 2023
Season 1 Episode 9
5 September 2023
Season 1 Episode 10
12 September 2023
Season 1 Episode 11
19 September 2023
Season 1 Episode 12
26 September 2023
Season 1 Episode 13
3 October 2023
Season 1 Episode 14
10 October 2023
Season 1 Episode 15
17 October 2023
Season 1 Episode 16
24 October 2023
Season 1 Episode 17
31 October 2023
Season 1 Episode 18
7 November 2023
Season 1 Episode 19
14 November 2023
Season 1 Episode 20
21 November 2023
Season 1 Episode 21
28 November 2023
Season 1 Episode 22
5 December 2023
Season 1 Episode 23
12 December 2023
Season 1 Episode 24
19 December 2023
