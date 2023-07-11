В 1-м сезоне сериала «Хельк» героем этой истории оказывается Хельк, сумевший ужаснуть даже представителей демонического мира. После того как люди свергли предыдущего короля демонов, нечисть организовала турнир, победителя которого назначат новым правителем. Хельк принял вызов, после чего играючи и особенно не напрягаясь одолел своих могущественных конкурентов, после чего выступил с призывом расправиться со всеми без исключения людьми, поскольку он презирает их всем сердцем. Вермилио, одна из Четырех Небесных Царей, решила узнать истинные причины такой озлобленности Хелька, поскольку его поведение кажется ей подозрительным.