«Tatu» v Podnebesnoj (2004), season 1

«Tatu» v Podnebesnoj season 1 poster
«Tatu» v Podnebesnoj 16+
Title Сезон 1
Season premiere 17 January 2004
Production year 2004
Number of episodes 16
Runtime 11 hours 44 minutes
"«Tatu» v Podnebesnoj" season 1 description

В 1-м сезоне шоу «Тату в Поднебесной», выходившем в эфир на телеканале СТС, показана личная и творческая жизнь знаковой для российской поп-сцены группы. Катина и Волкова под руководством своего продюсера возьмутся за запись нового альбома. Любопытно, что находить свежий материал они будут среди текстов и музыки, которую прислали им обычные люди. Самые талантливые поклонники коллектива получат возможность услышать свои песни в исполнении девушек и получить собственную минуту славы. Реалити-шоу сосредоточено в здании московской гостиницы «Пекин», где не только идет работа, но и кипят настоящие страсти.

"«Tatu» v Podnebesnoj" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Выпуск 1
Season 1 Episode 1
17 January 2004
Выпуск 2
Season 1 Episode 2
17 January 2004
Выпуск 3
Season 1 Episode 3
17 January 2004
Выпуск 4
Season 1 Episode 4
17 January 2004
Выпуск 5
Season 1 Episode 5
17 January 2004
Выпуск 6
Season 1 Episode 6
17 January 2004
Выпуск 7
Season 1 Episode 7
17 January 2004
Выпуск 8
Season 1 Episode 8
17 January 2004
Выпуск 9
Season 1 Episode 9
17 January 2004
Выпуск 10
Season 1 Episode 10
17 January 2004
Выпуск 11
Season 1 Episode 11
17 January 2004
Выпуск 12
Season 1 Episode 12
17 January 2004
Выпуск 13
Season 1 Episode 13
17 January 2004
Выпуск 14
Season 1 Episode 14
17 January 2004
Выпуск 15
Season 1 Episode 15
17 January 2004
Выпуск 16
Season 1 Episode 16
17 January 2004
TV series release schedule
