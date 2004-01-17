В 1-м сезоне шоу «Тату в Поднебесной», выходившем в эфир на телеканале СТС, показана личная и творческая жизнь знаковой для российской поп-сцены группы. Катина и Волкова под руководством своего продюсера возьмутся за запись нового альбома. Любопытно, что находить свежий материал они будут среди текстов и музыки, которую прислали им обычные люди. Самые талантливые поклонники коллектива получат возможность услышать свои песни в исполнении девушек и получить собственную минуту славы. Реалити-шоу сосредоточено в здании московской гостиницы «Пекин», где не только идет работа, но и кипят настоящие страсти.