Amor con Fianza: Destino Cerdena (2022), season 1

Amor con Fianza: Destino Cerdena Seasons Season 1

Amor con Fianza: Destino Cerdena 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 10 November 2022
Production year 2022
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 32 minutes
"Amor con Fianza: Destino Cerdena" season 1 description

В 1-м сезоне шоу «Любовь не лжет. Сардиния» группа участников, состоящая из любящих пар, проверит на прочность свои чувства. Они будут жить на роскошном острове, где их разделят на совершенно другие пары и расселят по домам. Участникам дана возможность наблюдать за своими возлюбленными, однако то, что они увидят, может расстроить или шокировать их. Игроки смогут выяснить для себя, какие поступки они считают недопустимыми и за что никогда бы не простят партнера. Зрители станут свидетелями серьезных ссор, а многие отношения распадутся прямо на шоу. Этот эксперимент ради денег, ведь пара, которая докажет свою преданность, заберет с собой приз.

"Amor con Fianza: Destino Cerdena" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
5 parejas y media
Season 1 Episode 1
10 November 2022
El pasado siempre vuelve
Season 1 Episode 2
10 November 2022
Más allá de la verdad
Season 1 Episode 3
10 November 2022
Donde las dan, las toman
Season 1 Episode 4
10 November 2022
Sara a la fuga
Season 1 Episode 5
10 November 2022
Amor bisexual
Season 1 Episode 6
10 November 2022
Libre, libre, quiero ser
Season 1 Episode 7
10 November 2022
La verdad siempre gana
Season 1 Episode 8
10 November 2022
TV series release schedule
