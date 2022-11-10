В 1-м сезоне шоу «Любовь не лжет. Сардиния» группа участников, состоящая из любящих пар, проверит на прочность свои чувства. Они будут жить на роскошном острове, где их разделят на совершенно другие пары и расселят по домам. Участникам дана возможность наблюдать за своими возлюбленными, однако то, что они увидят, может расстроить или шокировать их. Игроки смогут выяснить для себя, какие поступки они считают недопустимыми и за что никогда бы не простят партнера. Зрители станут свидетелями серьезных ссор, а многие отношения распадутся прямо на шоу. Этот эксперимент ради денег, ведь пара, которая докажет свою преданность, заберет с собой приз.