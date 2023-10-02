В 1-м сезоне сериала «Стесняшка» однажды в обычном мире появились люди со сверхспособностями — большими физическими силами или умением летать. Этих людей окрестили Героями. Они призваны обеспечивать стабильность и спокойствие простых граждан. Войны остановились, криминогенную обстановку удалось значительно улучшить. Супергерои стали сражаться со стихийными бедствиями и их последствиями. В каждой большой стране есть свой «супермен», который представляет интересы своего государства в Совете героев. Япония выдвинула молодую героиню по имени Тэру Момидзияма, которая известна под псевдонимом Стесняшка.