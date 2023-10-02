Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Shy 2023, season 1

Shy season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Shy Seasons Season 1

Shy
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 2 October 2023
Production year 2023
Number of episodes 12
Runtime 4 hours 48 minutes
"Shy" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Стесняшка» однажды в обычном мире появились люди со сверхспособностями — большими физическими силами или умением летать. Этих людей окрестили Героями. Они призваны обеспечивать стабильность и спокойствие простых граждан. Войны остановились, криминогенную обстановку удалось значительно улучшить. Супергерои стали сражаться со стихийными бедствиями и их последствиями. В каждой большой стране есть свой «супермен», который представляет интересы своего государства в Совете героев. Япония выдвинула молодую героиню по имени Тэру Момидзияма, которая известна под псевдонимом Стесняшка.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
6 IMDb
Write review
Shy List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Episode 1
Season 1 Episode 1
2 October 2023
Episode 2
Season 1 Episode 2
9 October 2023
Episode 3
Season 1 Episode 3
16 October 2023
Episode 4
Season 1 Episode 4
23 October 2023
Episode 5
Season 1 Episode 5
30 October 2023
Episode 6
Season 1 Episode 6
6 November 2023
Episode 7
Season 1 Episode 7
13 November 2023
Episode 8
Season 1 Episode 8
20 November 2023
Episode 9
Season 1 Episode 9
27 November 2023
Episode 10
Season 1 Episode 10
4 December 2023
Episode 11
Season 1 Episode 11
11 December 2023
Episode 12
Season 1 Episode 12
18 December 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more