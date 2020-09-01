Menu
Hekimoğlu / Hekimoglu season 2 watch online

Hekimoğlu / Hekimoglu season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Hekimoğlu / Hekimoglu Seasons Season 2

Hekimoğlu / Хекимоглу
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 1 September 2020
Production year 2020
Number of episodes 37
Runtime 74 hours 0 minute
"Hekimoğlu / Hekimoglu" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Доктор Хаос» команда Хекимоглу возьмется за десяток новых медицинских случаев, требующих неотложного вмешательства со стороны врачей. Подручные Атеша давно позабыли о том, что такое нормальный сон и личная жизнь. Сутки напролет они выполняют поручения своего гениального наставника, надеясь ему угодить. Вот только Атеш не из тех, кто раздает комплименты. Как и прежде, глава отдела грубит каждому встречному, не признавая больничные правила. И лишь главврачу Ипек удается находить с эксцентричным специалистом общий язык.

"Hekimoğlu / Hekimoglu" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Episode 1
Season 2 Episode 1
1 September 2020
Episode 2
Season 2 Episode 2
8 September 2020
Episode 3
Season 2 Episode 3
15 September 2020
Episode 4
Season 2 Episode 4
22 September 2020
Episode 5
Season 2 Episode 5
29 September 2020
Episode 6
Season 2 Episode 6
6 October 2020
Episode 7
Season 2 Episode 7
13 October 2020
Episode 8
Season 2 Episode 8
20 October 2020
Episode 9
Season 2 Episode 9
27 October 2020
Episode 10
Season 2 Episode 10
3 November 2020
Episode 11
Season 2 Episode 11
17 November 2020
Episode 12
Season 2 Episode 12
24 November 2020
Episode 13
Season 2 Episode 13
1 December 2020
Episode 14
Season 2 Episode 14
8 December 2020
Episode 15
Season 2 Episode 15
15 December 2020
Episode 16
Season 2 Episode 16
22 December 2020
Episode 17
Season 2 Episode 17
29 December 2020
Episode 18
Season 2 Episode 18
12 January 2021
Episode 19
Season 2 Episode 19
19 January 2021
Episode 20
Season 2 Episode 20
26 January 2021
Episode 21
Season 2 Episode 21
2 February 2021
Episode 22
Season 2 Episode 22
9 February 2021
Episode 23
Season 2 Episode 23
16 February 2021
Episode 24
Season 2 Episode 24
23 February 2021
Episode 25
Season 2 Episode 25
2 March 2021
Episode 26
Season 2 Episode 26
9 March 2021
Episode 27
Season 2 Episode 27
16 March 2021
Episode 28
Season 2 Episode 28
23 March 2021
Episode 29
Season 2 Episode 29
30 March 2021
Episode 30
Season 2 Episode 30
6 April 2021
Episode 31
Season 2 Episode 31
13 April 2021
Episode 32
Season 2 Episode 32
20 April 2021
Episode 33
Season 2 Episode 33
27 April 2021
Episode 34
Season 2 Episode 34
4 May 2021
Episode 35
Season 2 Episode 35
11 May 2021
Episode 36
Season 2 Episode 36
18 May 2021
Episode 37
Season 2 Episode 37
25 May 2021
TV series release schedule
