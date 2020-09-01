Во 2-м сезоне сериала «Доктор Хаос» команда Хекимоглу возьмется за десяток новых медицинских случаев, требующих неотложного вмешательства со стороны врачей. Подручные Атеша давно позабыли о том, что такое нормальный сон и личная жизнь. Сутки напролет они выполняют поручения своего гениального наставника, надеясь ему угодить. Вот только Атеш не из тех, кто раздает комплименты. Как и прежде, глава отдела грубит каждому встречному, не признавая больничные правила. И лишь главврачу Ипек удается находить с эксцентричным специалистом общий язык.