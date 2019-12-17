Menu
Hekimoğlu / Hekimoglu season 1 watch online

Kinoafisha TV Shows Hekimoğlu / Hekimoglu Seasons Season 1

Season premiere 17 December 2019
Production year 2019
Number of episodes 14
Runtime 28 hours 0 minute
"Hekimoğlu / Hekimoglu" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Доктор Хаос», ремейка культового американского шоу «Доктор Хаус», события развернутся на территории больницы, где работает неординарный медик Атеш Хекимоглу. Вряд ли кто-то поспорит с тем фактом, что во всем городе этому специалисту нет равных. Доктор Хекимоглу возглавляет собственное отделение и вместе с тремя подчиненными берется за самые сложные медицинские случаи, с которыми не удалось справиться другим врачам. Но из-за дурного характера глава отдела регулярно конфликтует с начальством, а его неординарные методы зачастую незаконны. 

Series rating

7 IMDb
"Hekimoğlu / Hekimoglu" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Episode 1
17 December 2019
Episode 2
24 December 2019
Episode 3
14 January 2020
Episode 4
21 January 2020
Episode 5
28 January 2020
Episode 6
4 February 2020
Episode 7
11 February 2020
Episode 8
18 February 2020
Episode 9
25 February 2020
Episode 10
3 March 2020
Episode 11
10 March 2020
Episode 12
17 March 2020
Episode 13
24 March 2020
Episode 14
7 April 2020
