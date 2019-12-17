В 1-м сезоне сериала «Доктор Хаос», ремейка культового американского шоу «Доктор Хаус», события развернутся на территории больницы, где работает неординарный медик Атеш Хекимоглу. Вряд ли кто-то поспорит с тем фактом, что во всем городе этому специалисту нет равных. Доктор Хекимоглу возглавляет собственное отделение и вместе с тремя подчиненными берется за самые сложные медицинские случаи, с которыми не удалось справиться другим врачам. Но из-за дурного характера глава отдела регулярно конфликтует с начальством, а его неординарные методы зачастую незаконны.