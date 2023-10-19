В 1-м сезоне сериала «Капитан Лазерхоук: Blood Dragon Remix» действие происходит в альтернативной реальности в начале 90-х годов двадцатого столетия. В это время Америка представляет собой могущественную, но весьма мрачную технократическую державу, известную во всем мире как Эдем. Главным героем истории становится мужественный солдат Дольф Лазерхок, уклонившийся от службы и оказавшийся в застенках секретной тюрьмы. Его в числе других заточенных там людей руководство тюрьмы решает включить в состав секретной группы. Она создана специально для выполнения особых распоряжений.