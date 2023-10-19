Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix 2023, season 1

Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix Seasons Season 1

Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 19 October 2023
Production year 2023
Number of episodes 6
Runtime 2 hours 12 minutes
"Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Капитан Лазерхоук: Blood Dragon Remix» действие происходит в альтернативной реальности в начале 90-х годов двадцатого столетия. В это время Америка представляет собой могущественную, но весьма мрачную технократическую державу, известную во всем мире как Эдем. Главным героем истории становится мужественный солдат Дольф Лазерхок, уклонившийся от службы и оказавшийся в застенках секретной тюрьмы. Его в числе других заточенных там людей руководство тюрьмы решает включить в состав секретной группы. Она создана специально для выполнения особых распоряжений.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
7 IMDb
Write review
Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix List of episodes TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
19 October 2023
Episode 2
Season 1 Episode 2
19 October 2023
Episode 3
Season 1 Episode 3
19 October 2023
Episode 4
Season 1 Episode 4
19 October 2023
Episode 5
Season 1 Episode 5
19 October 2023
Episode 6
Season 1 Episode 6
19 October 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more