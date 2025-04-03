В 1-м сезоне сериала Devil May Cry в центре событий оказывается Данте, в жилах которого течет не только человеческая кровь, но и кровь демона. Однажды он открыл агентство Devil May Cry, где занимается расправой над нечистыми силами. Но его бизнес никак нельзя назвать прибыльным или успешным. Главный герой проигрывает пари или же возмещает ущерб от потерь, которые наносит сам в процессе работы. При этом стоит отметить, что охотник на демонов, которые пробрались в мир людей, и сам далеко не подарок. У него отвратительный характер и весьма своеобразное чувство юмора. Впрочем, в виртуозном владении оружием Данте нельзя отказать.