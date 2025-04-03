Menu
Devil May Cry 2025, season 1

Devil May Cry
Season premiere 3 April 2025
Production year 2025
Number of episodes 8
Runtime 3 hours 52 minutes
"Devil May Cry" season 1 description

В 1-м сезоне сериала Devil May Cry в центре событий оказывается Данте, в жилах которого течет не только человеческая кровь, но и кровь демона. Однажды он открыл агентство Devil May Cry, где занимается расправой над нечистыми силами. Но его бизнес никак нельзя назвать прибыльным или успешным. Главный герой проигрывает пари или же возмещает ущерб от потерь, которые наносит сам в процессе работы. При этом стоит отметить, что охотник на демонов, которые пробрались в мир людей, и сам далеко не подарок. У него отвратительный характер и весьма своеобразное чувство юмора. Впрочем, в виртуозном владении оружием Данте нельзя отказать.

Inferno
Season 1 Episode 1
3 April 2025
Our Lady of Sorrows
Season 1 Episode 2
3 April 2025
The Deep and Savage Way
Season 1 Episode 3
3 April 2025
All Hope Abandon
Season 1 Episode 4
3 April 2025
Descent
Season 1 Episode 5
3 April 2025
The First Circle
Season 1 Episode 6
3 April 2025
At the Gates of Paradise
Season 1 Episode 7
3 April 2025
A River of Blood and Fire
Season 1 Episode 8
3 April 2025
