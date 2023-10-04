Menu
16bit Sensation: Another Layer 2023, season 1

16bit Sensation: Another Layer
Season premiere 4 October 2023
Production year 2023
Number of episodes 13
Runtime 6 hours 30 minutes
В 1-м сезоне сериала «Шестнадцатибитное ощущение: Другой уровень» события происходят в начале девяностых, во времена расцвета шестнадцатибитных игр. Молодая девушка Мэйко Уэхара, едва поступив в вуз, устраивается на работу в обыкновенный, казалось бы, магазинчик, занимающийся продажей компьютеров. Но, проработав там всего ничего, она узнает чудовищную правду: в действительности этот магазин — фирма по производству эротических виртуальных игр. Вскоре Мэйко становится графическим дизайнером одной из таких игр. И хоть художественным дарованием она не обделена, но рисовать 18+ контент ей раньше не приходилось...

16bit Sensation: Another Layer List of episodes TV series release schedule
Episode 1
Season 1 Episode 1
4 October 2023
Episode 2
Season 1 Episode 2
11 October 2023
Episode 3
Season 1 Episode 3
18 October 2023
Episode 4
Season 1 Episode 4
25 October 2023
Episode 5
Season 1 Episode 5
1 November 2023
Episode 6
Season 1 Episode 6
8 November 2023
Episode 7
Season 1 Episode 7
15 November 2023
Episode 8
Season 1 Episode 8
22 November 2023
Episode 9
Season 1 Episode 9
29 November 2023
Episode 10
Season 1 Episode 10
6 December 2023
Episode 11
Season 1 Episode 11
13 December 2023
Episode 12
Season 1 Episode 12
20 December 2023
Episode 13
Season 1 Episode 13
27 December 2023
