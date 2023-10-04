В 1-м сезоне сериала «Шестнадцатибитное ощущение: Другой уровень» события происходят в начале девяностых, во времена расцвета шестнадцатибитных игр. Молодая девушка Мэйко Уэхара, едва поступив в вуз, устраивается на работу в обыкновенный, казалось бы, магазинчик, занимающийся продажей компьютеров. Но, проработав там всего ничего, она узнает чудовищную правду: в действительности этот магазин — фирма по производству эротических виртуальных игр. Вскоре Мэйко становится графическим дизайнером одной из таких игр. И хоть художественным дарованием она не обделена, но рисовать 18+ контент ей раньше не приходилось...