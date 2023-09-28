Menu
Season premiere 28 September 2023
Production year 2023
Number of episodes 13
Runtime 6 hours 30 minutes
"Boukensha ni Naritai to Miyako ni Deteitta Musume ga S-Rank ni Natteta" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Моя дочь, отправившаяся в столицу, захотев стать авантюристом, достигла S-ранга» в центре событий оказывается мужчина, который просто жить не мог без увлекательных и захватывающих приключений. Однако славному времечку пришел конец, когда он потерял ногу. Вернувшись в глубинку, откуда он родом, герой посвятил себя сбору лекарственных трав, борьбе с магическими существами и помощи ближнему. Однажды, прогуливаясь в поисках целительных трав для будущих снадобий, он увидел маленькую девочку. Сердце мужчины дрогнуло, и он решил взять ребенка к себе в дом и стать для него отцом.

The Melancholy of Angeline
Season 1 Episode 1
28 September 2023
Belgrieve the Red Ogre
Season 1 Episode 2
5 October 2023
Welcome Home, Angeline
Season 1 Episode 3
12 October 2023
Quiet Days in Turnera with the Occasional Family Spat
Season 1 Episode 4
19 October 2023
The Road to Bordeaux
Season 1 Episode 5
26 October 2023
Rebels Acting in Secret
Season 1 Episode 6
2 November 2023
A Long Night and a Bright Dawn
Season 1 Episode 7
9 November 2023
Meeting the Inhabitants of the Woods
Season 1 Episode 8
16 November 2023
Father and Daughter Meet New People
Season 1 Episode 9
23 November 2023
Wriggling Malice
Season 1 Episode 10
30 November 2023
Belgrieve's Decision
Season 1 Episode 11
7 December 2023
Confronting the Past
Season 1 Episode 12
14 December 2023
I'm Home, Dad
Season 1 Episode 13
21 December 2023
