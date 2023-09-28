В 1-м сезоне сериала «Моя дочь, отправившаяся в столицу, захотев стать авантюристом, достигла S-ранга» в центре событий оказывается мужчина, который просто жить не мог без увлекательных и захватывающих приключений. Однако славному времечку пришел конец, когда он потерял ногу. Вернувшись в глубинку, откуда он родом, герой посвятил себя сбору лекарственных трав, борьбе с магическими существами и помощи ближнему. Однажды, прогуливаясь в поисках целительных трав для будущих снадобий, он увидел маленькую девочку. Сердце мужчины дрогнуло, и он решил взять ребенка к себе в дом и стать для него отцом.