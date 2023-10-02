Menu
Toaru Ossan no VRMMO Katsudouki 2023, season 1

Season premiere 2 October 2023
Production year 2023
Number of episodes 13
Runtime 5 hours 25 minutes
В 1-м сезоне сериала «Обычный мужчина средних лет и его журнал активности в VRMMO» 38-летний мужчина Дайти Танака спасается от серых будней за рабочим столом в офисном кабинете с помощью виртуальных игр. Увы, мужчине не удается уделять своему хобби достаточно времени. Поэтому, оформляя регистрацию в новой компьютерной игре под названием «Очередная вольная жизнь онлайн», он собирается просто наслаждаться процессом, а не усердно прокачивать своего персонажа. Герой выбирает своему аватару самые элементарные базовые навыки, которые могут показаться бесполезными. Будь то кулинария, стрельба из лука или изготовление зелий.

6.1 IMDb
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
2 October 2023
Episode 2
Season 1 Episode 2
9 October 2023
Episode 3
Season 1 Episode 3
16 October 2023
Episode 4
Season 1 Episode 4
23 October 2023
Episode 5
Season 1 Episode 5
30 October 2023
Episode 6
Season 1 Episode 6
6 November 2023
Episode 7
Season 1 Episode 7
13 November 2023
Episode 8
Season 1 Episode 8
20 November 2023
Episode 9
Season 1 Episode 9
27 November 2023
Episode 10
Season 1 Episode 10
4 December 2023
Episode 11
Season 1 Episode 11
11 December 2023
Episode 12
Season 1 Episode 12
18 December 2023
Episode 13
Season 1 Episode 13
25 December 2023
