В 1-м сезоне сериала «Обычный мужчина средних лет и его журнал активности в VRMMO» 38-летний мужчина Дайти Танака спасается от серых будней за рабочим столом в офисном кабинете с помощью виртуальных игр. Увы, мужчине не удается уделять своему хобби достаточно времени. Поэтому, оформляя регистрацию в новой компьютерной игре под названием «Очередная вольная жизнь онлайн», он собирается просто наслаждаться процессом, а не усердно прокачивать своего персонажа. Герой выбирает своему аватару самые элементарные базовые навыки, которые могут показаться бесполезными. Будь то кулинария, стрельба из лука или изготовление зелий.