В 1-м сезоне сериала «Мастер демонического клинка из академии «Святого Меча» Темный лорд запечатал себя на тысячу секунд, чтобы подготовиться к важному сражению, но когда он пришел в себя, то был просто шокирован, обнаружив, что попал в тело 10-летнего подростка. Затем привлекательная молодая женщина по имени Лизеллия из академии «Святого Меча» спросила, каким образом он оказался запертым в этом месте. Также она объявила, что отныне старшая сестра непременно позаботится о нем. Находясь под опекой Лизеллии, Темный лорд долго не может оправиться от потрясения. Кроме того, он обнаруживает, как изменился мир за время его отсутствия.