Seiken Gakuin no Makentsukai 2023, season 1

Seiken Gakuin no Makentsukai season 1 poster
Seiken Gakuin no Makentsukai

Seiken Gakuin no Makentsukai
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 3 October 2023
Production year 2023
Number of episodes 12
Runtime 4 hours 48 minutes
"Seiken Gakuin no Makentsukai" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Мастер демонического клинка из академии «Святого Меча» Темный лорд запечатал себя на тысячу секунд, чтобы подготовиться к важному сражению, но когда он пришел в себя, то был просто шокирован, обнаружив, что попал в тело 10-летнего подростка. Затем привлекательная молодая женщина по имени Лизеллия из академии «Святого Меча» спросила, каким образом он оказался запертым в этом месте. Также она объявила, что отныне старшая сестра непременно позаботится о нем. Находясь под опекой Лизеллии, Темный лорд долго не может оправиться от потрясения. Кроме того, он обнаруживает, как изменился мир за время его отсутствия.

Series rating

0.0
Rate 2 votes
6 IMDb
Write review
Seiken Gakuin no Makentsukai List of episodes
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
3 October 2023
Episode 2
Season 1 Episode 2
10 October 2023
Episode 3
Season 1 Episode 3
17 October 2023
Episode 4
Season 1 Episode 4
24 October 2023
Episode 5
Season 1 Episode 5
31 October 2023
Episode 6
Season 1 Episode 6
7 November 2023
Episode 7
Season 1 Episode 7
14 November 2023
Episode 8
Season 1 Episode 8
21 November 2023
Episode 9
Season 1 Episode 9
28 November 2023
Episode 10
Season 1 Episode 10
5 December 2023
Episode 11
Season 1 Episode 11
12 December 2023
Episode 12
Season 1 Episode 12
19 December 2023
TV series release schedule
