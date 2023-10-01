Menu
Overtake! 2023, season 1

Overtake! season 1 poster
Overtake!
Season premiere 1 October 2023
Production year 2023
Number of episodes 12
Runtime 6 hours 0 minute
В 1-м сезоне сериала «Обгон!» главным действующим лицом этой истории становится вольный художник Коя Мадока. Он любит свое дело – фотографию, однако долгое время ощущает, что вдохновение его покинуло. Однажды герой снимает гонки на Международной трассе Фудзи, где знакомится с юношей по имени Харука Асахина. Амбициозный парень, полный жажды жизни и желания побеждать, пробуждает в Кое давно утраченный интерес к творчеству. В знак признательности Коя принимает решение, что теперь будет всегда оказывать поддержку своему новому знакомому и его компании «Комаки Моторс». Он хочет помочь им реализовать мечту о грандиозной победе.

0.0
Rate 0 vote
7.5 IMDb
Season 1
Episode 1
1 October 2023
Episode 2
8 October 2023
Episode 3
15 October 2023
Episode 4
22 October 2023
Episode 5
29 October 2023
Episode 6
5 November 2023
Episode 7
12 November 2023
Episode 8
19 November 2023
Episode 9
26 November 2023
Episode 10
3 December 2023
Episode 11
10 December 2023
Episode 12
17 December 2023
