В 1-м сезоне сериала «Обгон!» главным действующим лицом этой истории становится вольный художник Коя Мадока. Он любит свое дело – фотографию, однако долгое время ощущает, что вдохновение его покинуло. Однажды герой снимает гонки на Международной трассе Фудзи, где знакомится с юношей по имени Харука Асахина. Амбициозный парень, полный жажды жизни и желания побеждать, пробуждает в Кое давно утраченный интерес к творчеству. В знак признательности Коя принимает решение, что теперь будет всегда оказывать поддержку своему новому знакомому и его компании «Комаки Моторс». Он хочет помочь им реализовать мечту о грандиозной победе.