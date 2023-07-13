Menu
Season premiere 13 July 2023
Production year 2023
Number of episodes 12
Runtime 6 hours 0 minute
Во 2-м сезоне сериала «Шпионский класс» воинов в открытых полях битв заменили шпионы в тенях. В центре событий оказывается супершпион Клаус, который, несмотря на все свои причуды и нестандартное поведение, никогда не проваливал порученные ему операции. И однажды он начинает собирать группу для невыполнимой миссии, вероятность провала которой составляет свыше 90 процентов. Но все отобранные им члены новой команды, по сути, являются всего лишь неопытными неудачницами. Героям предстоит использовать все уловки из учебных пособий – и не только чтобы доказать, что они справятся с поставленной перед ними задачей.

MISSION: Forgetter I
Season 2 Episode 1
13 July 2023
MISSION: Forgetter II
Season 2 Episode 2
20 July 2023
MISSION: Forgetter III
Season 2 Episode 3
27 July 2023
MISSION: Forgetter IV
Season 2 Episode 4
3 August 2023
FILE: Glint
Season 2 Episode 5
10 August 2023
FILE: Dreamspeaker Thea
Season 2 Episode 6
17 August 2023
FILE: Forgetter Annette
Season 2 Episode 7
24 August 2023
MISSION: Dreamspeaker I
Season 2 Episode 8
31 August 2023
MISSION: Dreamspeaker II
Season 2 Episode 9
7 September 2023
MISSION: Dreamspeaker III
Season 2 Episode 10
14 September 2023
MISSION: Dreamspeaker IV
Season 2 Episode 11
21 September 2023
FILE: Flower Garden Lily
Season 2 Episode 12
28 September 2023
