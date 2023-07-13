Во 2-м сезоне сериала «Шпионский класс» воинов в открытых полях битв заменили шпионы в тенях. В центре событий оказывается супершпион Клаус, который, несмотря на все свои причуды и нестандартное поведение, никогда не проваливал порученные ему операции. И однажды он начинает собирать группу для невыполнимой миссии, вероятность провала которой составляет свыше 90 процентов. Но все отобранные им члены новой команды, по сути, являются всего лишь неопытными неудачницами. Героям предстоит использовать все уловки из учебных пособий – и не только чтобы доказать, что они справятся с поставленной перед ними задачей.