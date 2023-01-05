В 1-м сезоне сериала «Шпионский класс» Лили, очаровательная девушка с белыми локонами, учится в одном из многих заведений, где молодых людей готовят к шпионской деятельности. Девушка преуспела на письменных испытаниях, но ей сложно дается практика. Без реальных навыков ее шансы получить достойное образование сводятся к нулю. Все меняется, когда Лили приглашают присоединиться к загадочной группе «Томошиби» и принять участие в сверхсекретной миссии. Лили волнуется из-за перспективы работать с такими солидными людьми. Она с энтузиазмом соглашается, не представляя, что ее ожидает.