Spy kyoushitsu 2023, season 1

Title Сезон 1
Season premiere 5 January 2023
Production year 2023
Number of episodes 12
Runtime 6 hours 0 minute
"Spy kyoushitsu" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Шпионский класс» Лили, очаровательная девушка с белыми локонами, учится в одном из многих заведений, где молодых людей готовят к шпионской деятельности. Девушка преуспела на письменных испытаниях, но ей сложно дается практика. Без реальных навыков ее шансы получить достойное образование сводятся к нулю. Все меняется, когда Лили приглашают присоединиться к загадочной группе «Томошиби» и принять участие в сверхсекретной миссии. Лили волнуется из-за перспективы работать с такими солидными людьми. Она с энтузиазмом соглашается, не представляя, что ее ожидает.

5.8 IMDb
Season 1
Season 2
MISSION: Flower Garden I
Season 1 Episode 1
5 January 2023
MISSION: Flower Garden II
Season 1 Episode 2
12 January 2023
MISSION: Flower Garden III
Season 1 Episode 3
19 January 2023
FILE: Fool Erna
Season 1 Episode 4
26 January 2023
FILE: Lamplight Days
Season 1 Episode 5
2 February 2023
FILE: Pandemonium Sybilla
Season 1 Episode 6
9 February 2023
FILE: Meadow Sara
Season 1 Episode 7
16 February 2023
MISSION: Daughter Dearest I
Season 1 Episode 8
2 March 2023
MISSION: Daughter Dearest II
Season 1 Episode 9
9 March 2023
MISSION: Daughter Dearest III
Season 1 Episode 10
16 March 2023
MISSION: Daughter Dearest IV
Season 1 Episode 11
23 March 2023
FILE: Daughter Dearest Grete
Season 1 Episode 12
30 March 2023
