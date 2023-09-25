Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Gromko i nezhno 2023, season 1

Gromko i nezhno season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Gromko i nezhno Seasons Season 1

Gromko i nezhno 16+
Title Сезон 1
Season premiere 25 September 2023
Production year 2023
Number of episodes 5
Runtime 1 hour 20 minutes
"Gromko i nezhno" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Громко и нежно» несколько современных российских певиц рассказывают о себе, делятся историей написания песен и, конечно, исполняют самые популярные свои композиции. Екатерина Яшникова – талантливая москвичка с гитарой запомнилась по песне «Я осталась одна». Трек прослушало несколько миллионов пользователей соцсетей. Девушка с творческим псевдонимом «Внимание брусника!» пишет песни в стиле инди. Самарская Фефа исполняет джаз, а «Нежность на бумаге» и «Элли на маковом поле» сочиняют лиричные и откровенные треки, которые на многих слушателей оказывают терапевтический эффект.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
Write review
Gromko i nezhno List of episodes TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
25 September 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
26 September 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
27 September 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
28 September 2023
Серия 5
Season 1 Episode 5
29 September 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more