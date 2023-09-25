В 1-м сезоне сериала «Громко и нежно» несколько современных российских певиц рассказывают о себе, делятся историей написания песен и, конечно, исполняют самые популярные свои композиции. Екатерина Яшникова – талантливая москвичка с гитарой запомнилась по песне «Я осталась одна». Трек прослушало несколько миллионов пользователей соцсетей. Девушка с творческим псевдонимом «Внимание брусника!» пишет песни в стиле инди. Самарская Фефа исполняет джаз, а «Нежность на бумаге» и «Элли на маковом поле» сочиняют лиричные и откровенные треки, которые на многих слушателей оказывают терапевтический эффект.