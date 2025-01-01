В 1-м сезоне сериала «Суета» события разворачиваются в Пятигорске. В центре истории оказываются четверо незадачливых парней, которые решились на совершение преступления. Они вознамерились напасть на инкассаторов, чтобы раз и навсегда решить свои материальные трудности. Однако фортуна и в этот раз не улыбнулась героям, и они нарвались на весьма серьезных людей, с которыми точно шутки плохи. Теперь четверка горе-грабителей задолжала 150 миллионов рублей. Стоит ли говорить, что таких денег у них нет и в помине. Шансов отвертеться нет, сбежать тоже! Герои соглашаются продолжить грабить, чтобы отработать долг.