Sueta 2025, season 1

Sueta
Title Сезон 1
Number of episodes 8
Runtime 4 hours 0 minute
"Sueta" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Суета» события разворачиваются в Пятигорске. В центре истории оказываются четверо незадачливых парней, которые решились на совершение преступления. Они вознамерились напасть на инкассаторов, чтобы раз и навсегда решить свои материальные трудности. Однако фортуна и в этот раз не улыбнулась героям, и они нарвались на весьма серьезных людей, с которыми точно шутки плохи. Теперь четверка горе-грабителей задолжала 150 миллионов рублей. Стоит ли говорить, что таких денег у них нет и в помине. Шансов отвертеться нет, сбежать тоже! Герои соглашаются продолжить грабить, чтобы отработать долг.

Sueta List of episodes TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
TBA
Серия 2
Season 1 Episode 2
TBA
Серия 3
Season 1 Episode 3
TBA
Серия 4
Season 1 Episode 4
TBA
Серия 5
Season 1 Episode 5
TBA
Серия 6
Season 1 Episode 6
TBA
Серия 7
Season 1 Episode 7
TBA
Серия 8
Season 1 Episode 8
TBA
