Ledyanoe serdce Severiny season 1 watch online

Kinoafisha TV Shows Ledyanoe serdce Severiny Seasons Season 1

Ledyanoe serdce Severiny 12+
Title Сезон 1
Season premiere 30 September 2023
Production year 2023
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
"Ledyanoe serdce Severiny" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Ледяное сердце Северины» Руслан Волчеткин с наслаждением проводит время со своей коллегой Ингой, матерью-одиночкой, но не собирается разводиться с официальной супругой и брать в жены любовницу. Инга уже почти смирилась с отведенной ей ролью, но внезапно в дело вмешался случай. В жизни одинокой и несчастной женщины появилась Северина. Благодаря находчивости, силе и дарованию Северина стала самой влиятельной дамой в городе, однако счастья ей это не прибавило. Она не умеет быть счастливой, поскольку в ее сердце много злости и холода. Однажды она решает отомстить человеку, который много лет назад смертельно ее обидел.

"Ledyanoe serdce Severiny" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
30 September 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
30 September 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
30 September 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
30 September 2023
TV series release schedule
