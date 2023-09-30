В 1-м сезоне сериала «Ледяное сердце Северины» Руслан Волчеткин с наслаждением проводит время со своей коллегой Ингой, матерью-одиночкой, но не собирается разводиться с официальной супругой и брать в жены любовницу. Инга уже почти смирилась с отведенной ей ролью, но внезапно в дело вмешался случай. В жизни одинокой и несчастной женщины появилась Северина. Благодаря находчивости, силе и дарованию Северина стала самой влиятельной дамой в городе, однако счастья ей это не прибавило. Она не умеет быть счастливой, поскольку в ее сердце много злости и холода. Однажды она решает отомстить человеку, который много лет назад смертельно ее обидел.