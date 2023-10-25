В 1-м сезоне сериала «Жизнь на нашей планете» авторы документального проекта представляют свой взгляд на историю животного мира на Земле. Сюжет основывается на становлении животного мира – от периода динозавров до современных реалий. Создатели многосерийной ленты использовали экранный тикер, отслеживающий население, исследовали экологические проблемы, влияющие на жизнь большинства организмов, выбросы углерода и лесной покров с момента рождения Аттенборо до того момента, когда он садится. В проекте упор также сделан на климатические изменения, которые негативно сказываются на природе.