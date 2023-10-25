Menu
Life on Our Planet 2023, season 1

Life on Our Planet season 1 poster
Life on Our Planet
Season premiere 25 October 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 40 minutes
"Life on Our Planet" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Жизнь на нашей планете» авторы документального проекта представляют свой взгляд на историю животного мира на Земле. Сюжет основывается на становлении животного мира – от периода динозавров до современных реалий. Создатели многосерийной ленты использовали экранный тикер, отслеживающий население, исследовали экологические проблемы, влияющие на жизнь большинства организмов, выбросы углерода и лесной покров с момента рождения Аттенборо до того момента, когда он садится. В проекте упор также сделан на климатические изменения, которые негативно сказываются на природе.

Season 1
Chapter 1: The Rules of Life
Season 1 Episode 1
25 October 2023
Chapter 2: The First Frontier
Season 1 Episode 2
25 October 2023
Chapter 3: Invaders of the Land
Season 1 Episode 3
25 October 2023
Chapter 4: In Cold Blood
Season 1 Episode 4
25 October 2023
Chapter 5: In the Shadow of Giants
Season 1 Episode 5
25 October 2023
Chapter 6: Out of the Ashes
Season 1 Episode 6
25 October 2023
Chapter 7: Inheriting the Earth
Season 1 Episode 7
25 October 2023
Chapter 8: Age of Ice and Fire
Season 1 Episode 8
25 October 2023
