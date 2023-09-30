Menu
Kader Bağları 2023, season 1

Kader Bağları season 1 poster
Season premiere 30 September 2023
Production year 2023
Number of episodes 6
Runtime 12 hours 0 minute
"Kader Bağları" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Узы судьбы» главным героем этой истории оказывается Керем. В Черногории молодой мужчина попадает за решетку за сопротивление несправедливости, которая произошла с очаровательной незнакомкой. Этот случай станет роковым в его жизни. Главный герой выяснил, что спасенную им девушку зовут Севда. Их словно магнитом притянуло друг другу. Только вот у Керема осталась бывшая возлюбленная Руна, которая не готова его так просто оставить. Судьба будет постоянно испытывать влюбленных на прочность, каждый раз строя козни и разлучая их. Но разве существуют преграды для настоящей любви?

4.4 IMDb
"Kader Bağları" season 1 list of episodes. TV series release schedule
1. Bölüm
Season 1 Episode 1
30 September 2023
2. Bölüm
Season 1 Episode 2
7 October 2023
3. Bölüm
Season 1 Episode 3
14 October 2023
4.Bölüm
Season 1 Episode 4
21 October 2023
5.Bölüm
Season 1 Episode 5
28 October 2023
6.Bölüm
Season 1 Episode 6
4 November 2023
TV series release schedule
