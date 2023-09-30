В 1-м сезоне сериала «Узы судьбы» главным героем этой истории оказывается Керем. В Черногории молодой мужчина попадает за решетку за сопротивление несправедливости, которая произошла с очаровательной незнакомкой. Этот случай станет роковым в его жизни. Главный герой выяснил, что спасенную им девушку зовут Севда. Их словно магнитом притянуло друг другу. Только вот у Керема осталась бывшая возлюбленная Руна, которая не готова его так просто оставить. Судьба будет постоянно испытывать влюбленных на прочность, каждый раз строя козни и разлучая их. Но разве существуют преграды для настоящей любви?