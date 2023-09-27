Menu
The Worst of Evil 2023, season 1

The Worst of Evil
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 27 September 2023
Production year 2023
Number of episodes 12
Runtime 12 hours 0 minute
"The Worst of Evil" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Худшее из зол» главными героями этой истории становятся несколько доблестных следователей полиции, работающих под прикрытием. Рискуя своими жизнями, опытные полицейские проникают в крупную преступную организацию, ответственную за противозаконную торговлю наркотическими веществами между Южной Кореей, Китаем и Японией. Главным героям предстоит выяснить, по какой схеме действуют злоумышленники и кто оказывает им содействие во время транспортировки наркотиков. Тайны, которые в скором времени раскроют сотрудники правоохранительных органов, окажутся поистине шокирующими.

Series rating

8.3 IMDb
"The Worst of Evil" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Episode 1
27 September 2023
Episode 2
27 September 2023
Episode 3
27 September 2023
Episode 4
4 October 2023
Episode 5
4 October 2023
Episode 6
11 October 2023
Episode 7
11 October 2023
Episode 8
18 October 2023
Episode 9
18 October 2023
Episode10
25 October 2023
Episode 11
25 October 2023
Episode 12
25 October 2023
