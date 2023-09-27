В 1-м сезоне сериала «Худшее из зол» главными героями этой истории становятся несколько доблестных следователей полиции, работающих под прикрытием. Рискуя своими жизнями, опытные полицейские проникают в крупную преступную организацию, ответственную за противозаконную торговлю наркотическими веществами между Южной Кореей, Китаем и Японией. Главным героям предстоит выяснить, по какой схеме действуют злоумышленники и кто оказывает им содействие во время транспортировки наркотиков. Тайны, которые в скором времени раскроют сотрудники правоохранительных органов, окажутся поистине шокирующими.