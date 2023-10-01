Menu
Dekoboko Majo no Oyako Jijou 2023, season 1

Dekoboko Majo no Oyako Jijou season 1 poster
Dekoboko Majo no Oyako Jijou
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 1 October 2023
Production year 2023
Number of episodes 12
Runtime 4 hours 48 minutes
"Dekoboko Majo no Oyako Jijou" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Семейная жизнь легкомысленной ведьмы» обитательница дикого леса по имени Алиса была совсем молоденькой ведьмой, когда судьба послала ей невероятный подарочек в лице брошенного младенца. Ведьма испугалась за ребенка, ведь его нельзя оставлять одного в чаще леса, где полно диких животных и других опасностей. Ведьмочка забрала свою находку в дом и вырастила, словно мать. Младенца, оказавшегося женского пола, Алиса окрестила Виолой. Через 16 лет Виола стала настоящей красавицей и очень повзрослела... Настолько, что может поначалу показаться, что она – мама, а Алиса – ее дочурка!

Dekoboko Majo no Oyako Jijou List of episodes TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
1 October 2023
Episode 2
Season 1 Episode 2
1 October 2023
Episode 3
Season 1 Episode 3
8 October 2023
Episode 4
Season 1 Episode 4
15 October 2023
Episode 5
Season 1 Episode 5
22 October 2023
Episode 6
Season 1 Episode 6
29 October 2023
Episode 7
Season 1 Episode 7
5 November 2023
Episode 8
Season 1 Episode 8
12 November 2023
Episode 9
Season 1 Episode 9
19 November 2023
Episode 10
Season 1 Episode 10
26 November 2023
Episode 11
Season 1 Episode 11
3 December 2023
Episode 12
Season 1 Episode 12
10 December 2023
