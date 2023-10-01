В 1-м сезоне сериала «Семейная жизнь легкомысленной ведьмы» обитательница дикого леса по имени Алиса была совсем молоденькой ведьмой, когда судьба послала ей невероятный подарочек в лице брошенного младенца. Ведьма испугалась за ребенка, ведь его нельзя оставлять одного в чаще леса, где полно диких животных и других опасностей. Ведьмочка забрала свою находку в дом и вырастила, словно мать. Младенца, оказавшегося женского пола, Алиса окрестила Виолой. Через 16 лет Виола стала настоящей красавицей и очень повзрослела... Настолько, что может поначалу показаться, что она – мама, а Алиса – ее дочурка!