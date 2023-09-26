Menu
The Devil's Plan (2023), season 1

The Devil's Plan season 1 poster
The Devil's Plan
Season premiere 26 September 2023
Production year 2023
Number of episodes 12
Runtime 12 hours 0 minute
В 1-м сезоне сериала «План дьявола» надпись на изображении гласит: «План дьявола испытает вас». На фоне можно разглядеть чертежи и рисунки. Эти изображения намекают на игры, с которыми предстоит иметь дело участникам. В центре событий оказываются 12 отважных героев, которые должны провести неделю без контакта с внешним миром, погрузившись в мир интеллектуальных испытаний. Задача каждого игрока – обыграть своих соперников и отправиться домой в качестве победителя и обладателя главного приза. Накал страстей слишком велик, а конкуренция из раунда в раунд становится все более ожесточенной.

0.0
8.3 IMDb
Episode 1
Season 1 Episode 1
26 September 2023
Episode 2
Season 1 Episode 2
26 September 2023
Episode 3
Season 1 Episode 3
26 September 2023
Episode 4
Season 1 Episode 4
26 September 2023
Episode 5
Season 1 Episode 5
3 October 2023
Episode 6
Season 1 Episode 6
3 October 2023
Episode 7
Season 1 Episode 7
3 October 2023
Episode 8
Season 1 Episode 8
3 October 2023
Episode 9
Season 1 Episode 9
3 October 2023
Episode 10
Season 1 Episode 10
10 October 2023
Episode 11
Season 1 Episode 11
10 October 2023
Episode 12
Season 1 Episode 12
10 October 2023
