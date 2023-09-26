В 1-м сезоне сериала «План дьявола» надпись на изображении гласит: «План дьявола испытает вас». На фоне можно разглядеть чертежи и рисунки. Эти изображения намекают на игры, с которыми предстоит иметь дело участникам. В центре событий оказываются 12 отважных героев, которые должны провести неделю без контакта с внешним миром, погрузившись в мир интеллектуальных испытаний. Задача каждого игрока – обыграть своих соперников и отправиться домой в качестве победителя и обладателя главного приза. Накал страстей слишком велик, а конкуренция из раунда в раунд становится все более ожесточенной.