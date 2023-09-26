В 1-м сезоне сериала «Кто убил Джилл Дандо?» авторы проекта попытаются разобраться в загадочном убийстве, которое произошло в конце 90-х в Лондоне. Его жертвой стала знаменитая британская журналистка и телеведущая. Она была иконой английского телевидения тех лет. Общественность шокировало известие о том, что любимицу миллионов убили неподалеку от ее дома в Фулеме, на юго-западе британской столицы. В качестве потенциальных подозреваемых были названы свыше двух тысяч человек. Полиция привлекла все силы для поимки преступника, однако тот, кто ответственен за гибель Джилл Дандо, так и не был найден.