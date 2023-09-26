Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Who Killed Jill Dando? 2023, season 1

Who Killed Jill Dando? season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Who Killed Jill Dando? Seasons Season 1

Who Killed Jill Dando?
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 26 September 2023
Production year 2023
Number of episodes 3
Runtime 2 hours 12 minutes
"Who Killed Jill Dando?" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Кто убил Джилл Дандо?» авторы проекта попытаются разобраться в загадочном убийстве, которое произошло в конце 90-х в Лондоне. Его жертвой стала знаменитая британская журналистка и телеведущая. Она была иконой английского телевидения тех лет. Общественность шокировало известие о том, что любимицу миллионов убили неподалеку от ее дома в Фулеме, на юго-западе британской столицы. В качестве потенциальных подозреваемых были названы свыше двух тысяч человек. Полиция привлекла все силы для поимки преступника, однако тот, кто ответственен за гибель Джилл Дандо, так и не был найден.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
6.3 IMDb
Write review
"Who Killed Jill Dando?" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
26 September 2023
Episode 2
Season 1 Episode 2
26 September 2023
Episode 3
Season 1 Episode 3
26 September 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more