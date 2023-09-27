Menu
Subbotnyaya zhena 2023, season 1

Subbotnyaya zhena season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Subbotnyaya zhena Seasons Season 1

Subbotnyaya zhena 16+
Title Сезон 1
Season premiere 27 September 2023
Production year 2023
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
"Subbotnyaya zhena" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Субботняя жена» Анна Полонская напрасно сделала ставку на семью. Супруг решил бросить ее, оставив буквально ни с чем на улице. Но Аню не волновала его афера с имуществом, для женщины главное было остаться рядом со своей дочерью Полиной. Чтобы содержать себя и ребенка, Аня начала искать работу. После нескольких безуспешных попыток она согласилась поработать на бизнесмена Юру, которому требовалась фальшивая невеста для его матери. После тяжелого разрыва с предыдущей женой Юрий не хотел ни с кем сближаться, но мама не давала ему покоя, требуя жениться. Спустя некоторое время Аня почувствовала, что неравнодушна к Юре.

"Subbotnyaya zhena" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
27 September 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
27 September 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
27 September 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
27 September 2023
TV series release schedule
