В 1-м сезоне сериала «Субботняя жена» Анна Полонская напрасно сделала ставку на семью. Супруг решил бросить ее, оставив буквально ни с чем на улице. Но Аню не волновала его афера с имуществом, для женщины главное было остаться рядом со своей дочерью Полиной. Чтобы содержать себя и ребенка, Аня начала искать работу. После нескольких безуспешных попыток она согласилась поработать на бизнесмена Юру, которому требовалась фальшивая невеста для его матери. После тяжелого разрыва с предыдущей женой Юрий не хотел ни с кем сближаться, но мама не давала ему покоя, требуя жениться. Спустя некоторое время Аня почувствовала, что неравнодушна к Юре.