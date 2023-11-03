Menu
Blue Eye Samurai 2023, season 1

Blue Eye Samurai season 1 poster
Blue Eye Samurai
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 3 November 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 16 minutes
"Blue Eye Samurai" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Голубоглазый самурай» главным действующим лицом этой истории становится талантливый юноша смешанной расы, которому приходится жить вдали от всех. Молодой самурай отличается от представителей своего окружения необычайным для Японии периода Эдо голубым цветом глаз. В душе у молодого человека поселились тревога и ненависть к тем людям, которые не приняли его в свой круг из-за ничтожных предрассудков. Герой решает во что бы то ни стало добиться высот самостоятельно и отомстить своим обидчикам. Жизнь молодого человека меняется после встречи с очаровательной юной дворянкой.

Blue Eye Samurai List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Hammerscale
Season 1 Episode 1
3 November 2023
An Unexpected Element
Season 1 Episode 2
3 November 2023
A Fixed Number of Paths
Season 1 Episode 3
3 November 2023
Peculiarities
Season 1 Episode 4
3 November 2023
The Tale of the Ronin and the Bride
Season 1 Episode 5
3 November 2023
All Evil Dreams and Angry Words
Season 1 Episode 6
3 November 2023
Nothing Broken
Season 1 Episode 7
3 November 2023
The Great Fire of 1657
Season 1 Episode 8
3 November 2023
