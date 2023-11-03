В 1-м сезоне сериала «Голубоглазый самурай» главным действующим лицом этой истории становится талантливый юноша смешанной расы, которому приходится жить вдали от всех. Молодой самурай отличается от представителей своего окружения необычайным для Японии периода Эдо голубым цветом глаз. В душе у молодого человека поселились тревога и ненависть к тем людям, которые не приняли его в свой круг из-за ничтожных предрассудков. Герой решает во что бы то ни стало добиться высот самостоятельно и отомстить своим обидчикам. Жизнь молодого человека меняется после встречи с очаровательной юной дворянкой.