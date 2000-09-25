В 1-м сезоне сериала «Что сказал покойник» польская дама оказывается в необычайной ситуации. В казино умирающий от выстрела гангстер называет ей секретный шифр, с помощью которого она сможет получить награбленные им драгоценности. Поверенную криминального авторитета тут же захватывают его подельники, чтобы получить эти сведения. Но сделать это оказывается не так-то легко! Кокетливая леди с прекрасной фантазией и отменной женской интуицией оказывает сопротивление представителям гангстерского синдиката. Героиня ведет с противниками изворотливую двойную игру и вступает в сражение с самим лидером преступной шайки.