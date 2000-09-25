Menu
Chto skazal pokojnik 1999 - 2000, season 1

Chto skazal pokojnik season 1 poster
Chto skazal pokojnik 16+
Title Сезон 1
Season premiere 25 September 2000
Production year 2000
Number of episodes 13
Runtime 11 hours 16 minutes
"Chto skazal pokojnik" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Что сказал покойник» польская дама оказывается в необычайной ситуации. В казино умирающий от выстрела гангстер называет ей секретный шифр, с помощью которого она сможет получить награбленные им драгоценности. Поверенную криминального авторитета тут же захватывают его подельники, чтобы получить эти сведения. Но сделать это оказывается не так-то легко! Кокетливая леди с прекрасной фантазией и отменной женской интуицией оказывает сопротивление представителям гангстерского синдиката. Героиня ведет с противниками изворотливую двойную игру и вступает в сражение с самим лидером преступной шайки.

"Chto skazal pokojnik" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
25 September 2000
Серия 2
Season 1 Episode 2
26 September 2000
Серия 3
Season 1 Episode 3
27 September 2000
Серия 4
Season 1 Episode 4
28 September 2000
Серия 5
Season 1 Episode 5
29 September 2000
Серия 6
Season 1 Episode 6
2 October 2000
Серия 7
Season 1 Episode 7
3 October 2000
Серия 8
Season 1 Episode 8
4 October 2000
Серия 9
Season 1 Episode 9
5 October 2000
Серия 10
Season 1 Episode 10
5 October 2000
Серия 11
Season 1 Episode 11
5 October 2000
Серия 12
Season 1 Episode 12
5 October 2000
Серия 13
Season 1 Episode 13
5 October 2000
