В 1-м сезоне шоу «Один в один! Сладкие попытки: Испания» начинающие пекари станут соревноваться друг с другом за право получить главный приз размером в 5 тысяч евро. Несмотря на то что они не имеют никакого отношения к ресторанному бизнесу и достаточной квалификации, проект ставит перед ними действительно сложные задачи. Они должны готовить блюда, над которыми обычно работают только профессионалы. Это получается уморительно смешно, ведь участники раз за разом терпят поражение, хотя бывают и исключения. Ведет проект Ла Терремото де Алькоркон, а конкурсные работы оценивает испанский шеф Кристиан Эскриба.