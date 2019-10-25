Menu
Niquelao! (2019), season 1

Season premiere 25 October 2019
Production year 2019
Number of episodes 6
Runtime 3 hours 18 minutes
В 1-м сезоне шоу «Один в один! Сладкие попытки: Испания» начинающие пекари станут соревноваться друг с другом за право получить главный приз размером в 5 тысяч евро. Несмотря на то что они не имеют никакого отношения к ресторанному бизнесу и достаточной квалификации, проект ставит перед ними действительно сложные задачи. Они должны готовить блюда, над которыми обычно работают только профессионалы. Это получается уморительно смешно, ведь участники раз за разом терпят поражение, хотя бывают и исключения. Ведет проект Ла Терремото де Алькоркон, а конкурсные работы оценивает испанский шеф Кристиан Эскриба.

5.7 IMDb
Érase una vez
Season 1 Episode 1
25 October 2019
¡Goooool!
Season 1 Episode 2
25 October 2019
¡Ay, Paquita!
Season 1 Episode 3
25 October 2019
Abracadabra
Season 1 Episode 4
25 October 2019
Alta costura
Season 1 Episode 5
25 October 2019
¡Oído cocina!
Season 1 Episode 6
25 October 2019
