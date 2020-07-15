Menu
Skin Decision: Before and After (2020), season 1

Skin Decision: Before and After season 1 poster
Skin Decision: Before and After 12+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 15 July 2020
Production year 2020
Number of episodes 8
Runtime 5 hours 20 minutes
"Skin Decision: Before and After" season 1 description

В 1-м сезоне шоу «Выбор красоты: до и после» зрителей ждут откровенные истории людей, которые сталкиваются с непринятием собственной внешности. Участники замечают в себе разные особенности, которые напоминают им о плохих периодах жизни. Николас переживает из-за шрамов на лице, которые остались после автомобильной аварии, Кейт хочет восстановиться после тяжелого развода и вернуть свежесть коже, Мелиссе не нравится ее живот, который деформировался после родов. Шейла Назариан и Джейми возьмутся помочь участникам. С помощью хирургии или косметических процедур они полностью преобразят их внешность, которая поможет начать новую жизнь.

TV Show rating

6 IMDb
"Skin Decision: Before and After" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
These Scars Do Not Define Me
Season 1 Episode 1
15 July 2020
Car Crash & Quad Mom
Season 1 Episode 2
15 July 2020
Beauty Isn't Dangerous
Season 1 Episode 3
15 July 2020
Feeling Like Myself
Season 1 Episode 4
15 July 2020
I Always Look Pregnant
Season 1 Episode 5
15 July 2020
I Want My Smile Back
Season 1 Episode 6
15 July 2020
Fixing My Face
Season 1 Episode 7
15 July 2020
Implant Removal & Excess Skin
Season 1 Episode 8
15 July 2020
TV series release schedule
