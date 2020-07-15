В 1-м сезоне шоу «Выбор красоты: до и после» зрителей ждут откровенные истории людей, которые сталкиваются с непринятием собственной внешности. Участники замечают в себе разные особенности, которые напоминают им о плохих периодах жизни. Николас переживает из-за шрамов на лице, которые остались после автомобильной аварии, Кейт хочет восстановиться после тяжелого развода и вернуть свежесть коже, Мелиссе не нравится ее живот, который деформировался после родов. Шейла Назариан и Джейми возьмутся помочь участникам. С помощью хирургии или косметических процедур они полностью преобразят их внешность, которая поможет начать новую жизнь.