В 1-м сезоне шоу «О магии и людях: Испания» талантливый иллюзионист Маго Поп будет прогуливаться по испанской столице. Здесь он встретит простых прохожих, для которых готов показать то, чему он так долго учился. Он продемонстрирует ловкие фокусы, чтобы отвлечь людей от повседневности. Трюки Попа не только удивляют, но и дарят позитивный настрой на весь оставшийся день. Например, он покажет, как шнурки могут сами себя завязать, конфеты, которые меняют цвета, и классические карточные фокусы. Шоу интерактивное: его публика будет не только наблюдать за волшебством, но и станет непосредственным участником процесса.