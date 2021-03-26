Menu
Russian
Magic for Humans by Mago Pop (2021), season 1

Kinoafisha TV Shows Magic for Humans by Mago Pop Seasons Season 1

Magic for Humans by Mago Pop 18+
Original title Seaspn 1
Title Сезон 1
Season premiere 26 March 2021
Production year 2021
Number of episodes 6
Runtime 2 hours 18 minutes
"Magic for Humans by Mago Pop" season 1 description

В 1-м сезоне шоу «О магии и людях: Испания» талантливый иллюзионист Маго Поп будет прогуливаться по испанской столице. Здесь он встретит простых прохожих, для которых готов показать то, чему он так долго учился. Он продемонстрирует ловкие фокусы, чтобы отвлечь людей от повседневности. Трюки Попа не только удивляют, но и дарят позитивный настрой на весь оставшийся день. Например, он покажет, как шнурки могут сами себя завязать, конфеты, которые меняют цвета, и классические карточные фокусы. Шоу интерактивное: его публика будет не только наблюдать за волшебством, но и станет непосредственным участником процесса.

TV Show rating

0.0
5.9 IMDb
"Magic for Humans by Mago Pop" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Pasatiempos
Season 1 Episode 1
26 March 2021
El tiempo vuela
Season 1 Episode 2
26 March 2021
Ritmos de vida
Season 1 Episode 3
26 March 2021
Love is in the Air
Season 1 Episode 4
26 March 2021
Todo es mentira
Season 1 Episode 5
26 March 2021
El túnel del terror
Season 1 Episode 6
26 March 2021
