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Kinoafisha TV Shows Beckham Awards

"Beckham" updates

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Primetime Emmy Awards 2024 Primetime Emmy Awards 2024
Outstanding Documentary or Nonfiction Series
Winner
Outstanding Music Composition for a Documentary Series or Special (Original Dramatic Score)
Nominee
 Outstanding Cinematography for a Nonfiction Program
Nominee
 Outstanding Directing for a Documentary/Nonfiction Program
Nominee
 Outstanding Picture Editing for a Nonfiction Program
Nominee
BAFTA Awards 2024 BAFTA Awards 2024
P&O Cruises Memorable Moment
Nominee
 Editing, Factual
Nominee
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