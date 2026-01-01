Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Русский
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Release schedule
Ratings
Film lists
Kinoafisha
TV Shows
Beckham
Awards
"Beckham" updates
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Posters
Trailers
Similar
All info
Primetime Emmy Awards 2024
Outstanding Documentary or Nonfiction Series
Winner
Outstanding Music Composition for a Documentary Series or Special (Original Dramatic Score)
Nominee
Outstanding Cinematography for a Nonfiction Program
Nominee
Outstanding Directing for a Documentary/Nonfiction Program
Nominee
Outstanding Picture Editing for a Nonfiction Program
Nominee
BAFTA Awards 2024
P&O Cruises Memorable Moment
Nominee
Editing, Factual
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree