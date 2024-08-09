Menu
Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles 2024, season 1

Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 9 August 2024
Production year 2024
Number of episodes 12
Runtime 4 hours 24 minutes
"Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Истории черепашек-ниндзя» руководитель института технокосмических исследований Синтия отправляет отряд на выслеживание ученого-мошенника Бакстера Стокмана, который создал мутагенную слизь. С помощью нее он собирается сформировать свою собственную команду героев-мутантов. Ученый планирует начать с обыкновенной мухи. Мутаген превращает четырех братьев-черепах — Микеланджело, Леонардо, Рафаэля и Донателло — и крысу по имени Сплинтер в гуманоидных мутантов, после чего Сплинтер усыновляет черепах. Впереди их ожидает немало увлекательных приключений.

6.9 IMDb
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
9 August 2024
Episode 2
Season 1 Episode 2
9 August 2024
Episode 3
Season 1 Episode 3
9 August 2024
Episode 4
Season 1 Episode 4
9 August 2024
Episode 5
Season 1 Episode 5
9 August 2024
Episode 6
Season 1 Episode 6
9 August 2024
Episode 7
Season 1 Episode 7
9 August 2024
Episode 8
Season 1 Episode 8
9 August 2024
Episode 9
Season 1 Episode 9
9 August 2024
Episode 10
Season 1 Episode 10
9 August 2024
Episode 11
Season 1 Episode 11
9 August 2024
Episode 12
Season 1 Episode 12
9 August 2024
