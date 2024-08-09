В 1-м сезоне сериала «Истории черепашек-ниндзя» руководитель института технокосмических исследований Синтия отправляет отряд на выслеживание ученого-мошенника Бакстера Стокмана, который создал мутагенную слизь. С помощью нее он собирается сформировать свою собственную команду героев-мутантов. Ученый планирует начать с обыкновенной мухи. Мутаген превращает четырех братьев-черепах — Микеланджело, Леонардо, Рафаэля и Донателло — и крысу по имени Сплинтер в гуманоидных мутантов, после чего Сплинтер усыновляет черепах. Впереди их ожидает немало увлекательных приключений.