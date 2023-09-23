В 1-м сезоне сериала «Книжная девочка» сирота Женя рано похоронила отца с матерью. Ее растила властолюбивая бабка с традиционными старорежимными взглядами на жизнь. Однако Женя не тяготилась контролем и строгостью, поскольку всегда находила утешение в классической литературе. Она грезила о том, что когда-нибудь рыцарь в сверкающих доспехах появится в ее жизни и заберет в свое государство. Рыцаря она обнаружила в лице хирурга клиники, где работала санитаркой. Однако он оказался женат на женщине с тяжелым заболеванием. Когда бабушка узнала о чувствах Жени, она заставила непутевую внучку уволиться. Но забыть первую любовь не так просто.