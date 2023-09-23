Menu
Knizhnaya devochka season 1 watch online

Knizhnaya devochka season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Knizhnaya devochka Seasons Season 1

Knizhnaya devochka 12+
Title Сезон 1
Season premiere 23 September 2023
Production year 2023
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
"Knizhnaya devochka" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Книжная девочка» сирота Женя рано похоронила отца с матерью. Ее растила властолюбивая бабка с традиционными старорежимными взглядами на жизнь. Однако Женя не тяготилась контролем и строгостью, поскольку всегда находила утешение в классической литературе. Она грезила о том, что когда-нибудь рыцарь в сверкающих доспехах появится в ее жизни и заберет в свое государство. Рыцаря она обнаружила в лице хирурга клиники, где работала санитаркой. Однако он оказался женат на женщине с тяжелым заболеванием. Когда бабушка узнала о чувствах Жени, она заставила непутевую внучку уволиться. Но забыть первую любовь не так просто.

"Knizhnaya devochka" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
23 September 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
23 September 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
23 September 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
23 September 2023
TV series release schedule
