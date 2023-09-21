В 1-м сезоне сериала «Первая любовь» представлен честный взгляд на мир афроамериканской молодой семьи родителей-миллениалов, которые отчаянно и усердно пытаются совместить свою карьеру, супружеские отношения, родительские обязанности и решение социальных проблем. Главные герои привыкли поддерживать друг друга в любых начинаниях. Однако при этом взрослые стремятся к лучшей жизни и хотят воспитывать детей так, чтобы их отпрыски ни в чем не нуждались. Иногда им непросто бывает угнаться за стремительно меняющейся динамикой современной жизни. При этом дети чаще всего хотят получить лишь внимание.