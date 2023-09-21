Menu
Young Love 2023, season 1

Season premiere 21 September 2023
Production year 2023
Number of episodes 12
Runtime 6 hours 0 minute
В 1-м сезоне сериала «Первая любовь» представлен честный взгляд на мир афроамериканской молодой семьи родителей-миллениалов, которые отчаянно и усердно пытаются совместить свою карьеру, супружеские отношения, родительские обязанности и решение социальных проблем. Главные герои привыкли поддерживать друг друга в любых начинаниях. Однако при этом взрослые стремятся к лучшей жизни и хотят воспитывать детей так, чтобы их отпрыски ни в чем не нуждались. Иногда им непросто бывает угнаться за стремительно меняющейся динамикой современной жизни. При этом дети чаще всего хотят получить лишь внимание.

7.4 IMDb
Season 1
Self Love
Season 1 Episode 1
21 September 2023
Just Love
Season 1 Episode 2
21 September 2023
Work Love
Season 1 Episode 3
21 September 2023
Charity Love
Season 1 Episode 4
21 September 2023
Jingle Love
Season 1 Episode 5
28 September 2023
Lost Love
Season 1 Episode 6
28 September 2023
Game Love
Season 1 Episode 7
28 September 2023
Chicago Love
Season 1 Episode 8
28 September 2023
Protest Love
Season 1 Episode 9
5 October 2023
Generational Love
Season 1 Episode 10
5 October 2023
Faith Love
Season 1 Episode 11
5 October 2023
Love Love
Season 1 Episode 12
5 October 2023
