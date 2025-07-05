В 1-м сезоне сериала «Этерна» события разворачиваются в мире Кэртиана. Престол одного из центральных государств — Талига — оказался захвачен. Члены династии Олларов не имели права претендовать на трон, поэтому решили отобрать его силой у законного наследника. Им удалось это сделать. Тот, кто по праву должен был руководить государством, вынужденно пустился в бега. Теперь главный герой прячется в городе-государстве Агарисе, где заправляет всем лидер местной церкви. Наследник одержим жаждой мести. Он хочет, чтобы справедливость восторжествовала. Но для этого предстоит придумать план, как победить Олларов и вернуть трон.