Eterna 2025, season 1

Season premiere 5 July 2025
Production year 2025
Number of episodes 6
Runtime 4 hours 48 minutes
"Eterna" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Этерна» события разворачиваются в мире Кэртиана. Престол одного из центральных государств — Талига — оказался захвачен. Члены династии Олларов не имели права претендовать на трон, поэтому решили отобрать его силой у законного наследника. Им удалось это сделать. Тот, кто по праву должен был руководить государством, вынужденно пустился в бега. Теперь главный герой прячется в городе-государстве Агарисе, где заправляет всем лидер местной церкви. Наследник одержим жаждой мести. Он хочет, чтобы справедливость восторжествовала. Но для этого предстоит придумать план, как победить Олларов и вернуть трон.

0.0
5.3 IMDb
Season 1
Я чувствую, что поступаю правильно
Season 1 Episode 1
5 July 2025
Его боль станет её болью
Season 1 Episode 2
5 July 2025
Во имя Единого
Season 1 Episode 3
12 July 2025
Я не доверяю никому
Season 1 Episode 4
19 July 2025
Дальше только пустыня
Season 1 Episode 5
26 July 2025
Их четверо, навеки четверо
Season 1 Episode 6
2 August 2025
