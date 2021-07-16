В 1-м сезоне сериала «Команда Флоры» в центре событий оказывается Флора, которая вместе со своей преданной командой друзей стоит на страже сохранения экологии и защиты окружающей среды. Каждый день не проходит для главных героев напрасно. Они спасают экзотические растения и животных, исследуют незнакомую местность и бросают вызов всем недобросовестным личностям, которые выбрасывают мусор на улицах и загрязняют природу. Используя силу растений и необыкновенную технику, которую изобрела сама Флора, команда изо дня в день спешно отправляется туда, где звучит сигнал «Зеленой тревоги».