Komanda Flory season 1 watch online

Komanda Flory season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Komanda Flory Seasons Season 1

Komanda Flory 0+
Title Сезон 1
Season premiere 16 July 2021
Production year 2021
Number of episodes 26
Runtime 4 hours 46 minutes
"Komanda Flory" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Команда Флоры» в центре событий оказывается Флора, которая вместе со своей преданной командой друзей стоит на страже сохранения экологии и защиты окружающей среды. Каждый день не проходит для главных героев напрасно. Они спасают экзотические растения и животных, исследуют незнакомую местность и бросают вызов всем недобросовестным личностям, которые выбрасывают мусор на улицах и загрязняют природу. Используя силу растений и необыкновенную технику, которую изобрела сама Флора, команда изо дня в день спешно отправляется туда, где звучит сигнал «Зеленой тревоги».

"Komanda Flory" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Пакет в море
Season 1 Episode 1
16 July 2021
Высокое напряжение
Season 1 Episode 2
16 July 2021
Плохое хорошее
Season 1 Episode 3
16 July 2021
Большое дело
Season 1 Episode 4
16 July 2021
Танцуют все!
Season 1 Episode 5
16 July 2021
Взрослые тоже играют
Season 1 Episode 6
16 July 2021
Тыква – мухоловка
Season 1 Episode 7
16 July 2021
Не надо бояться!
Season 1 Episode 8
16 July 2021
Водяная мельница
Season 1 Episode 9
16 July 2021
Чужой огород
Season 1 Episode 10
16 July 2021
Вот это номер
Season 1 Episode 11
16 July 2021
Пятно бензина
Season 1 Episode 12
16 July 2021
Вода, ты куда?!
Season 1 Episode 13
16 July 2021
Безупречный
Season 1 Episode 14
16 July 2021
Пища для размышлений
Season 1 Episode 15
16 July 2021
Незваный гость
Season 1 Episode 16
16 July 2021
Крот и батарейка
Season 1 Episode 17
16 July 2021
Удача Дракона
Season 1 Episode 18
16 July 2021
Чисто сработано
Season 1 Episode 19
16 July 2021
Остров мусора
Season 1 Episode 20
1 January 2022
Траглозавры
Season 1 Episode 21
1 January 2022
Скрытая угроза
Season 1 Episode 22
1 January 2022
Фотосинтез
Season 1 Episode 23
1 January 2022
Симбиоз
Season 1 Episode 24
1 January 2022
Крошки-еноты
Season 1 Episode 25
4 July 2022
Всегда готов!
Season 1 Episode 26
14 August 2022
TV series release schedule
