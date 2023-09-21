Menu
Holodnoe blyudo 2023, season 1

Holodnoe blyudo 16+
Title Сезон 1
Season premiere 21 September 2023
Production year 2023
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
"Holodnoe blyudo" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Холодное блюдо» Дана встречается с сыном своего начальника. У них тайный роман, поскольку мать Кирилла убеждена, что ее сын заслуживает более достойной невесты. В скором времени в компанию приходит Никита, с которым Дана начинает сотрудничать. Между ними вспыхивают эмоции. Кирилл неприятно удивлен и не желает сдаваться. По его решению Дана лишается работы в рекламном агентстве. Через месяц романтических отношений Никита и Дана решают сыграть свадьбу, но прямо во время церемонии жених оставляет ее… Дана выясняет, что когда-то они уже знали друг друга. Она была его первой любовью…

"Holodnoe blyudo" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
21 September 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
21 September 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
21 September 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
21 September 2023
TV series release schedule
