В 1-м сезоне сериала «Тайная комната» семья отправляется в новый дом. Родителям предстоит разобрать вещи и решить много текущих задач, навести порядок в помещениях и обустроить их под себя. Зато детишкам скучать не приходится. Они весело носятся по пустым спальням и гостиной, изучая каждый угол. Так маленькие герои натыкаются на необычную дверь, которую не замечают их родители. Распахнув ее, они очутились в Тайной комнате, где их ждали разнообразные чудеса. Детям стали известны любопытные факты из жизни и культуры еврейского народа. Кроме того, комната помогла им решить повседневные проблемы.