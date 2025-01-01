Menu
Tajnaya komnata 2021, season 1

Title Сезон 1
Number of episodes 26
Runtime 2 hours 36 minutes
"Tajnaya komnata" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Тайная комната» семья отправляется в новый дом. Родителям предстоит разобрать вещи и решить много текущих задач, навести порядок в помещениях и обустроить их под себя. Зато детишкам скучать не приходится. Они весело носятся по пустым спальням и гостиной, изучая каждый угол. Так маленькие герои натыкаются на необычную дверь, которую не замечают их родители. Распахнув ее, они очутились в Тайной комнате, где их ждали разнообразные чудеса. Детям стали известны любопытные факты из жизни и культуры еврейского народа. Кроме того, комната помогла им решить повседневные проблемы.

Tajnaya komnata List of episodes TV series release schedule
Season 1
Пропажа
Season 1 Episode 1
TBA
Тайна серебряного бокала
Season 1 Episode 2
TBA
Шесть ленточек
Season 1 Episode 3
TBA
Петля времени
Season 1 Episode 4
TBA
Десять монеток
Season 1 Episode 5
TBA
Весёлая трещотка
Season 1 Episode 6
TBA
Мацамен спешит на помощь
Season 1 Episode 7
TBA
Парад дружбы
Season 1 Episode 8
TBA
Побег из Пустыни
Season 1 Episode 9
TBA
Самый ценный подарок
Season 1 Episode 10
TBA
Небесные весы
Season 1 Episode 11
TBA
Мудрые вопросы
Season 1 Episode 12
TBA
Говорящий шалаш
Season 1 Episode 13
TBA
Исчезновение бабушки
Season 1 Episode 14
TBA
День рождения!
Season 1 Episode 15
TBA
Чудо кувшинчика
Season 1 Episode 16
TBA
Волшебная Ханукия
Season 1 Episode 17
TBA
Новый год деревьев
Season 1 Episode 18
TBA
Маленькая копилка для цдаки
Season 1 Episode 19
TBA
Дом под защитой!
Season 1 Episode 20
TBA
В гостях у шляпника
Season 1 Episode 21
TBA
Приключение Тяп-Шляпа
Season 1 Episode 22
TBA
Вперед за сидуром!
Season 1 Episode 23
TBA
Весёлый Утродром
Season 1 Episode 24
TBA
Два пути к одной цели!
Season 1 Episode 25
TBA
Проделки Гусь-Куся
Season 1 Episode 26
TBA
