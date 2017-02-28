В 1-м сезоне сериала «Кокосовый край» в центре событий оказываются обезьянка, белочка и еще несколько зверьков, которые вместе живут в солнечном кокосовом краю. Каждый день они сталкиваются с разными жизненными ситуациями, которые требуют немедленного разрешения. У каждого героя есть свои особенности, свой взгляд на вещи, свои сильные и слабые стороны характера. Веселые и находчивые зверьки делятся опытом и наблюдениями, соревнуются, помогают друг другу в трудные моменты. Какие бы трудные задачки ни подбрасывала жизнь, эти ребята всегда найдут выход даже из самого сложного положения.