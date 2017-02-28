Menu
Cocoland season 1 watch online

Cocoland season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Cocoland Seasons Season 1

Cocoland 0+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 28 February 2017
Production year 2017
Number of episodes 13
Runtime 1 hour 5 minutes
"Cocoland" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Кокосовый край» в центре событий оказываются обезьянка, белочка и еще несколько зверьков, которые вместе живут в солнечном кокосовом краю. Каждый день они сталкиваются с разными жизненными ситуациями, которые требуют немедленного разрешения. У каждого героя есть свои особенности, свой взгляд на вещи, свои сильные и слабые стороны характера. Веселые и находчивые зверьки делятся опытом и наблюдениями, соревнуются, помогают друг другу в трудные моменты. Какие бы трудные задачки ни подбрасывала жизнь, эти ребята всегда найдут выход даже из самого сложного положения.

6.6 IMDb
"Cocoland" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
28 February 2017
Episode 2
Season 1 Episode 2
28 February 2017
Episode 3
Season 1 Episode 3
28 February 2017
Episode 4
Season 1 Episode 4
28 February 2017
Episode 5
Season 1 Episode 5
28 February 2017
Episode 6
Season 1 Episode 6
28 February 2017
Episode 7
Season 1 Episode 7
28 February 2017
Episode 8
Season 1 Episode 8
28 February 2017
Episode 9
Season 1 Episode 9
28 February 2017
Episode 10
Season 1 Episode 10
28 February 2017
Episode 11
Season 1 Episode 11
28 February 2017
Episode 12
Season 1 Episode 12
28 February 2017
Episode 13
Season 1 Episode 13
28 February 2017
