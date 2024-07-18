В 1-м сезоне сериала «Кайтмен: Черт возьми, да!» продолжаются приключениях суперзлодея-неудачника Кайтмена. В комиксах DC Чарльза Брауна по кличке Кайтмен принято считать малоизвестным и не очень опасным неприятелем супергероя Бэтмена. Кайтмен совершает безобидные преступления с помощью воздушного змея. На этот раз Кайтмен объединится с новой подругой Золотым Глайдером, или Лизой Снарт. Золотой Глайдер использует во время сражений коньки для фигурного катания, она обладает способностью летать и обладает выдающейся скоростью. Главных героев ожидает немало новых захватывающих приключений.