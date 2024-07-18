Menu
Kite Man: Hell Yeah! 2024, season 1

Kite Man: Hell Yeah!
Season premiere 18 July 2024
Production year 2024
Number of episodes 10
Runtime 3 hours 50 minutes
В 1-м сезоне сериала «Кайтмен: Черт возьми, да!» продолжаются приключениях суперзлодея-неудачника Кайтмена. В комиксах DC Чарльза Брауна по кличке Кайтмен принято считать малоизвестным и не очень опасным неприятелем супергероя Бэтмена. Кайтмен совершает безобидные преступления с помощью воздушного змея. На этот раз Кайтмен объединится с новой подругой Золотым Глайдером, или Лизой Снарт. Золотой Глайдер использует во время сражений коньки для фигурного катания, она обладает способностью летать и обладает выдающейся скоростью. Главных героев ожидает немало новых захватывающих приключений.

7.2 IMDb
Season 1
Pilot, Hell Yeah!
Season 1 Episode 1
18 July 2024
Grand Reopening, Hell Yeah!
Season 1 Episode 2
18 July 2024
Villigan's, Hell Yeah!
Season 1 Episode 3
25 July 2024
Portal Potty, Hell Yeah!
Season 1 Episode 4
1 August 2024
Prison Break, Hell Yeah!
Season 1 Episode 5
8 August 2024
Mother/Daughter Day, Hell Yeah!
Season 1 Episode 6
15 August 2024
Sexiest Villain Alive, Hell Yeah!
Season 1 Episode 7
22 August 2024
Just Right, Hell Yeah!
Season 1 Episode 8
29 August 2024
To Get to the Other Side, Hell Yeah!
Season 1 Episode 9
5 September 2024
Hero Stuff, Hell Yeah!
Season 1 Episode 10
12 September 2024
