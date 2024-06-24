В 1-м сезоне сериала «Чистые» действие происходит в начале девятнадцатого столетия, в Северной столице. Мужчины предаются удовольствиям, для их досуга в городе открылось немало домов терпимости. Тем временем женщины страдают от ощущения угнетенности. Привлекательные куртизанки ублажают гостей заведения, продавая мужчинам свои тела, чтобы прокормиться в тяжелые времена. Здесь царит фальшивый флирт и иллюзия любви. Сначала может показаться, что, кроме внешних данных, у них ничего нет. На самом же деле они обладают непреодолимым желанием свободы. И этой силой главные героини могут изменить все.