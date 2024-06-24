Menu
Chistye 2024, season 1

Chistye season 1 poster
Chistye 18+
Title Сезон 1
Season premiere 24 June 2024
Production year 2024
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 40 minutes
"Chistye" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Чистые» действие происходит в начале девятнадцатого столетия, в Северной столице. Мужчины предаются удовольствиям, для их досуга в городе открылось немало домов терпимости. Тем временем женщины страдают от ощущения угнетенности. Привлекательные куртизанки ублажают гостей заведения, продавая мужчинам свои тела, чтобы прокормиться в тяжелые времена. Здесь царит фальшивый флирт и иллюзия любви. Сначала может показаться, что, кроме внешних данных, у них ничего нет. На самом же деле они обладают непреодолимым желанием свободы. И этой силой главные героини могут изменить все.

Series rating

8.8
Rate 36 votes
5.9 IMDb
Chistye List of episodes TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
24 June 2024
Серия 2
Season 1 Episode 2
24 June 2024
Серия 3
Season 1 Episode 3
1 July 2024
Серия 4
Season 1 Episode 4
8 July 2024
Серия 5
Season 1 Episode 5
15 July 2024
Серия 6
Season 1 Episode 6
22 July 2024
Серия 7
Season 1 Episode 7
29 July 2024
Серия 8
Season 1 Episode 8
5 August 2024
TV series release schedule
